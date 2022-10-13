شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه اجتماعات الهولوجرام التى يعتقد مارك زوكربيرج انعقادها خلال 5سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع مارك زوكربيرج، أن الاجتماعات مع تقنية الهولوجرام قد تصبح حقيقة واقعة في السنوات الخمس المقبلة، وهى تقنية تجعل الشخص في تصور مجسم له وكأنه حاضر بنفسه، وفي مقابلة بودكاست مع بن طومسون، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، "لا يوجد شيء أعتقد أنه سيوقفنا بعد خمس سنوات من الآن من الحصول على هذا البودكاست وهو يبدو كما لو كنت لا تزال في تايوان، فإن الصورة العاكسة ثلاثية الأبعاد الخاصة بك موجودة هنا في مقر ميتا".

وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، أضاف زوكربيرج واصفا اجتماعات الهولوجرام: "يمكنني الحصول على نموذج ثلاثي الأبعاد للجهاز ويمكنني أن أسلمه لك، لذا فهي ليست مجرد مكالمة فيديو، كما لو أنه يمكننا بالفعل التفاعل مع الأشياء معًا، وهذا سيكون مقنعًا."

وقال زوكربيرج إن الاجتماعات "اتصال بشري" وستصبح مهمة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز، قال إنه يريد بناء المزيد من التجارب التفاعلية في metaverse التي ستساعد في تعزيز تلك الروابط.

وأطلقت ميتا نظارة Quest Pro في أكتوبر، وهي أول نظارة رأس لها منذ أن أعلن زوكربيرج عن خططه لتطوير metaverse في أكتوبر 2021، ولعل هدف زوكربيرج النهائي هو بناء بيئة افتراضية غامرة ستشمل عوالمنا الشخصية والمهنية.

في النهاية، قال زوكربيرج إن الاتصال البشري يكمن في صميم ما كان يبنيه على مدار السنوات العديدة الماضية.

قال زوكربيرج لطومسون: "حقيقة أن تقديم هذا الشعور بالوجود مع شخص آخر هو التعبير النهائي عن نوع الخدمات التي نبنيها منذ ثمانية عشر عامًا حتى الآن".