شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 40 عاما على تأسيس منظومة "جلوناس" للملاحة الفضائية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق منذ 40 عاما في 12 أكتوبر عام 1982 إلى مدار الأرض أول قمر صناعي سوفيتي تابع لمنظومة "جلوناس"، وهو "كوسموس – 1413"، ومنذ ذلك الحين تغيرت 3 أجيال من الأجهزة الفضائية وهي جيل "أوراجون - جلوناس"، جيل "جلوناس – إم"، وجيل "جلوناس – كا".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تتضمن مجموعة الأقمار الصناعية في الوقت الراهن 24 قمرا صناعيا، لكن الملاحة الفضائية فوق أراضي روسيا ستكون متاحة حتى فى حال خروج بضعة أقمار صناعية من الخدمة بسبب عطل ما أو لاستبدالٍ ما.

وتم توزيع كل الأقمار الصناعية على 3 مدارات، وذلك على ارتفاع 19100 كيلومتر، ما يزيد 45.5 مرة عن ارتفاع تحليق المحطة الفضائية الدولية.

وتستخدم المنظومة حاليا لغرض الملاحة الفضائية 22 قمرا صناعيا، ويبقى قمران صناعيان ضمن الاحتياطي المداري، ويمر قمر صناعي ثالث حاليا بمرحلة الانضمام إلى المنظومة ولا يستثمر قمر صناعي رابع.

يذكر أن الأقمار الصناعية لازمة ليس للملاحة الفضائية فحسب بل وللبحث عن البشر وإنقاذهم ولأغراض الجيوديسيا ووضع الخرائط ودراسة الأرض، فضلا عن الأغراض العسكرية والإنشاءات، والمواصلات، والزراعة، وأنظمة الاتصال.