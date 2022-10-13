مميزات ساعة Google Pixel Watch الجديدة من جوجل

Google Pixel Watch ساعة جوجل الجديدة، اول اول ساعات جوجل على الإطلاق، منذ ان اشترت جوجل شركة fitbit، نحن في انتظار اصدار هذه الساعة منذ الصفقة وعندما شوقت جوجل لهذه الساعة في مؤتمر Google I/O 2022 أحسسنا بأنه أخيرًا تهتم جوجل بسوق الساعات الذكية واعتقدنا بأننا سنرى شيئًا قويًا لكن على أي حال الساعة ليست بالقوة التي كنا ننتظرها في النهاية، لكن دعنا لا نحرق الأمر عليك، سنتحدث في هذا المقال عن ساعة Google الجديدة ومميزاتها بشكل تفصيلي

مواصفات Google Pixel Watch

الشاشة من نوع AMOLED بمعدل إضائة يصل الى 1000nits وبدقة 450×450 وبحجم 1.2 بوصة نظام التشغيل Android Wear OS 3.5 مواد التصنيع ساعة بالكامل من الـ Stainless steel مع واجهة زجاجية الذاكرة ذاكرة تخزين 32GB مع ذاكرة وصول عشوائي 2GB المستشعرات التسارع والجيروسكوب ومستشعر نبضات القلب والضغط الجوي وقياس نسبة الأكسجين في الدم المعالج Samsung Exynos 9110 البطارية بسعة 294mah

مميزات ساعة Google Pixel Watch

مميزات Fitbit

في البداية سأختصر الفقرة بأن أقول لك بأن هذه تُعد ساعة من ساعات Fitbit أكثر من كونها ساعة لشركة أخرى، جوجل تعتمد في هذه الساعة على سائر سوفتوير وتقنيات Fitbit في كل شيء، حتى ان التطبيق الذي يرتبط بالساعة بشكل رسمي هو تطبيق Fitbit وانت تحصل على سائر مميزات Fitbit فعلًا بها، حتى ان المزايا الخاصة بالإشتراك المدفوع لن تعمل الا ان اشتركت في اشتراك Fitbit وستحصل على سائر المزايا كأي ساعة من هذا النوع، المزايا الصحية الطبيعية من قياس لنبضات القلب و تتبع حالة النوم وأوضاع النوم المختلفة الخاصة بك، حتى دعم رسم القلب في الساعة وكل شيء، ممتاز جدًا.

التدريبات الصحية

فكرة التدريبات الصحية في الساعات الذكية موجودة منذ قديم الأزل، الساعة تدعم العديد من الأوضاع الصحية المختلفة، تحديدًا كل التمارين التي تتابعها Fitbit ستتابعها لك الساعة، انظر انا اتحدث في هذا المقال عن Google Pixel Watch نعم لكن كل شيء تقريبًا تقدمه هذه الساعة هو من Fitbit نفسها، كل المزايا الصحية من Fitbit بلا استثناء تقريبًا فتعامل معها في هذا النطاق على فكرة انها ساعة Fitbit.

الاستعمال أثناء القيادة والمدفوعات

بفضل Wear OS 3.5 فالساعة يمكنها تفعيل Google Maps وعرض الخريطة والـNavigation وكل شيء على الشاشة أمامك فيمكنك الاستعانة بها في قيادة السيارة بدلًا من الاستعانة بهاتفك، الساعة ستقوم بهذه المهمة، كما انها تحمل NFC مما يجعلك تتخلى عن استعمال بطاقتك الإئتمانية وتستعمل الساعة في عمليات الدفع والشراء بشكل ممتاز.

مميزات Google Assistant

مساعد جوجل الذكي موجود على الساعة لتستطيع استعماله في كل شيء تقريبًا، تستطيع استعماله في الاتصال بشخص او سؤاله عن أي شيء، قد يتعجب العديد من الناس من آرائي لكن وجود مساعد جوجل الشخصي او وجود المساعد الشخصي بشكل عام على الساعات الذكية لا يقل أهمية عن كونه موجودًا على الهواتف، بل ان في بعض الأحيان وجود مساعد شخصي على ساعتك الذكية أهم من وجوده على هاتفك.

مميزات من Wear OS 3.5

كون الساعة تعمل بنظام Wear OS فهذا يجعلها من الساعات الذكية القوية في المقام الأول، لديك كل المميزات الذكية الخاصة بأي هاتف ذكي على معصمك مع امكانية تحميل الكثير من البرامج المختلفة والعديد من التطبيقات الذكية مع وجود مزايا أخرى تستطيع استعمال الساعة بها، كما يمكنك استقبال كل الإشعارات على الهاتف والرد عليها والتعامل معها بكل سهولة، كأي ساعة ذكية لكن بشكل أفضل ومتقدم ساعة جوجل تقدم كل المميزات الذكية التي تحب

Android Ecosystem

ارتباط الساعة بالـEcosystem الخاص بأندرويد مهم جدًا، الساعة تعمل كوحدة من وحدات النظام بشكل كامل، يمكنك استعمالها في التحكم في كاميرا الهاتف أو أي كاميرا ذكية أخرى، كما تساعدك في التحكم في سائر منتجات المنزل وأجهزة منزلك، تصور ان تقوم بالتحكم في لمبات المنزل عن طريق الساعة، التحكم في المكيف عن طريقها، الرد على جرس الباب والنظر من كاميرات المراقبة، كل ذلك من خلال ساعتك، الساعة الذكية ضمن نظام الـAndroid Ecosystem بالكامل.

سعر Google Pixel Watch

سعر الساعة مرتفع مقارنة بساعات ذكية أخرى، سعر الساعة هو 350 دولار أمريكي للنسخة الـWifi و400 دولار أمريكي لنسخة الـ4G، السعر مرتفع مقارنة بساعات أخرى مثل ساعة Galaxy Watch 5 مثلًا، لا مقارنة بينها وبين هذه الساعة فساعة سامسونج أقوى في نقاط عديدة، ولكنها كخيار ساعة ذكية فهي ليست خيارًا سيئًا بل خيارًا ممتازًا، نعم تحتاج الى بعض التحسينات وانا ارى ان Google احتاجت لبعض الوقت قبل ان تُطلق هذه الساعة، لكنها خيار جيد وتستحق الشراء من رأيي.