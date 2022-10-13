شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى سعر البيتكوين وانتظار بيانات التضخم من مكتب إحصاءات العمل الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك سعر البيتكوين أمس الأربعاء، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 0.09 % في الـ24 ساعة الماضية ليصل إلي 19061 دولار حسب البورصات العالمية، وفقاً لموقع gadgets360.

ينتظر المتداولون بيانات التضخم المهمة المقرر إصدارها اليوم الخميس، حيث سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤشر أسعار المستهلك "CPI"، وهو تقرير يقيس تغيرات الأسعار بمجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات العامة، ويستخدم المؤشر لتقدير التغيرات في معدل التضخم في الاقتصاد.

إيثر، أكبر رمز مميز للعقود الذكية، أظهر أيضًا حركة قليلة جدًا خلال جلسات التداول القليلة الماضية، مما أدى إلى انخفاض قيمته إلى حد طفيف لتحوم حول نطاق 1،280 دولارًا (تقريبًا 1.05 روبية) الذي كنا نشهد تداول العملات المشفرة حوله منذ بداية الأسبوع.

وانخفض إيثر حاليًا بنحو 0.32 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر التبادلات العالمية. وفي الوقت نفسه، في البورصات الهندية، تقدر قيمة ETH بـ 1،360 دولارًا (تقريبًا 1.12 لكح روبية) حيث انخفضت القيم بنسبة 0.58 في المائة خلال اليوم الماضي.

تواصل البيتكوين التداول بين 19000 دولار - 19300 دولار، حيث يقوم تجار التجزئة بتوزيع عملات البيتكوين ويبدون اهتمامًا أقل بالأسواق، وهذا يعكس أن الضجيج في الأسواق يستقر وأن تراكم العوائد طويلة الأجل قد بدأ.