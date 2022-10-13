شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Music تصل أخيرًا إلى وحدات تحكم Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن تأكيد شراكات Xbox هذا الأسبوع، حيث تم الإعلان عن دعم Xbox Cloud Gaming لـ Meta Quest 2 وبعض أجهزة Chromebook الجديدة، حيث ارتبطت مايكروسوفت بشركة آبل لتقديم تطبيق Apple Music أخيرًا على وحدات تحكم Xbox.

تنزيل التطبيق من متجر مايكروسوفت، كما هو الحال مع تطبيقات الموسيقى الأخرى على Xbox، مثل Spotify و Pandora ، حيث يمكنك الاستماع إلى Apple Music في الخلفية أثناء اللعب، في تطبيق Apple Music ، ويمكنك أيضاً مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية ومتابعة كلمات الأغاني المتزامنة مع الوقت أثناء الاستماع وإنشاء قوائم التشغيل، ستتمكن أيضًا من الوصول إلى قوائم التشغيل المنسقة التي تركز على الألعاب.

وعلى الرغم من توفر Apple Music على PlayStation 5 للعام الماضي، كان على مستخدمي Xbox الانتظار حتى عامين تقريبًا في دورة Xbox Series X / S للتطبيق، من ناحية أخرى، كان Apple TV متاحًا على وحدات تحكم Xbox منذ ظهور السلسلة X / S لأول مرة في عام 2020.

من المؤكد أن توقيت وصول Apple Music إلى Xbox مثير للاهتمام، إنه يأتي قبل حدث مايكروسوفت الكبير في" Surface" وربما سيكون هناك المزيد من أخبار Xbox للخروج من هذا العرض.