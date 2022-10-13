شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكن للاعبى Xbox بدء لعبة من مقطع أو لقطة شاشة لصديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح مايكروسوفت تحديث Xbox يتضمن وحدات تحكم يدوية وميزات ألعاب سحابية، هناك طريقة جديدة للدخول في لعبة، عندما يشارك صديق لقطة شاشة أو مقطع لعبة يلفت انتباهك، ستتمكن من الضغط فوق زر التشغيل على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول وتشغيل اللعبة في متصفح.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم هاتفك وشاهدت مقطعًا رائعًا لاحد الألعاب نشره صديقك، فيمكنك بدء تشغيل اللعبة بمجرد الضغط فوق الزر، نظرًا لأن هذه وظيفة ألعاب سحابية، فستحتاج إلى عضوية Xbox Game Pass Ultimate لاستخدامها، وفقاً لموقع engadget.

وهناك ميزة ترحيب أخرى متوفرة على Xbox Series X / S منذ فترة، وهي قمع الضوضاء لمحادثات الحفلة، تقول مايكروسوفت إنها تستطيع إبقاء الأصوات مثل نقرات وحدة التحكم وتنفسك وضوضاء الخلفية بعيدًا عن آذان أصدقائك.

وسيتم تمكين خاصية منع الضوضاء، التي بدأ Xbox اختبارها علنًا في مايو الماضي، بشكل افتراضي، إذا كنت تريد لأصدقائك سماع الموسيقى التي تقوم بتشغيلها في الخلفية، فيمكنك إيقاف تشغيلها من خيارات الحفلات والدردشات في الدليل، حيث تخطط مايكروسوفت لتقديم الميزة إلى المزيد من الأجهزة في المستقبل القريب.