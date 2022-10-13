شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح دخول قناة دونالد ترامب "Truth Social" إلى متجر Play Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم بث قناة "Truth Social" المدعومة من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، مباشرة في متجر Google Play Store بعد تأخير دام شهورًا، بسبب مخاوف بشأن سياسات الإشراف على المحتوى، كان الجانبان يتأرجحان بشأن الموافقة على التطبيق منذ أواخر أغسطس، وفقًا لـ Axios.

كما تم إطلاق "Truth Social" في متجر تطبيقات آبل في فبراير الماضي، ولكن حتى الآن كان على مستخدمي أندرويد إما استخدام إصدار الويب من الخدمة أو تحميل التطبيق جانبًا، حيث أفادت التقارير أن جوجل قد أبلغت عن مشكلات تتعلق بالإشراف على المحتوى على التطبيق، بما في ذلك التهديدات الجسدية والمحتوى الذي يحرض على العنف.

وتتطلب جوجل أن يكون للتطبيقات التي تحتوي على محتوى من إنشاء المستخدم سياسات لمنع السلوك المسيء، مثل التهديدات العنيفة، فضلاً عن آليات لفرض هذه القواعد، يبدو أن خدمة Truth Social لم تلبي هذه المعايير عندما حاولت إطلاقها لأول مرة على أندرويد في أغسطس الماضى، لوكن يبدو أن الشركة قد حلت الآن هذه المخاوف، وفقاً لموقع engadget.

وقال متحدث باسم جوجل في بيان: "يجوز توزيع التطبيقات على Google Play بشرط امتثالها لإرشادات المطورين الخاصة بنا، بما في ذلك مطلب الإشراف الفعال على المحتوى الذى ينشئه المستخدمون وإزالة المشاركات المرفوضة مثل تلك التي تحرض على العنف".