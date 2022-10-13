شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتستخدمه لأول مرة.. كيفية إعداد جهاز Xbox فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد أن تلعب للمرة الأولى على جهاز Xbox، فأول شيء عليك القيام به قبل أن تتمكن من بدء اللعب هو توصيل وحدة التحكم الخاصة بك، والتأكد من إعدادها بشكل صحيح، وبمجرد الانتهاء من ذلك، خذ بضع دقائق للتعرف على لوحة التحكم الرئيسية وعناصر التحكم في النظام قبل تحميل واحدة من مئات الألعاب المثيرة المتاحة لك، وهنا نقدم لك طريقة إعداد جهاز Xbox الخاص بك في 7 خطوات، وفقا لما ذكره موقع "WikiHow".

الخطوة الأولى: قم بتوصيل وحدة التحكم الخاصة بك بمصدر الطاقة، من خلال توصيل أحد طرفي كابل الطاقة ذي الفتحات بمنفذ الطاقة الرئيسي في الجزء الخلفي من وحدة التحكم، ثم دخل الطرف المعاكس ذو الشقين في أقرب مقبس حائط، فسيوفر هذا الكابل الكهرباء اللازمة لتشغيل Xbox.

• تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام بصندوق المحول المستطيل في المنتصف وكذلك في كلا الطرفين.

• يتميز كابل الطاقة بمقبس مستطيل بفتحتين دائرتين، على عكس سلك HDMI المسطح من كلا الطرفين.

الخطوة الثانية: قم بتوصيل سلك HDMI المرفق بكل من وحدة التحكم والتلفزيون، وادخل أحد طرفي السلك في مخرج HDMI على الجانب الخلفي لجهاز Xbox الخاص بك وقم بتشغيل الطرف الآخر لمدخل HDMI المطابق على التلفزيون.

ستجد منفذ HDMI في الجزء الخلفي أو الجانبي لمعظم أجهزة التلفزيون الأحدث، وسلك HDMI هو الطريقة التي سترسل بها وحدة التحكم إشارات الفيديو والصوت وتستقبلها.

الخطوة الثالثة: قم بتركيب بطاريتين AA في جهاز التحكم Xbox الخاص بك، وبإزالة غطاء حجرة البطارية من الجانب الخلفي لوحدة التحكم عن طريق سحب اللسان الصغير لأعلى.

ضع بطارية AA في كل فتحات، مع التحقق مرة أخرى من أن النهايتين "+" و "-" موجهتان بشكل صحيح، وعند الانتهاء، استبدل غطاء حجرة البطارية.

• بمجرد تثبيت بطاريات جديدة في وحدة التحكم الخاصة بك، ستتمكن من تحريكها بحرية أثناء اللعب دون فصل السلك.

• إذا كان لديك وحدة تحكم ثانية، فلا تنس وضع البطاريات فيها أيضًا في حالة رغبتك في اللعب مع صديق.

الخطوة الرابعة: المس شعار Xbox في الجزء الأمامي من وحدة التحكم لتشغيله، فيعمل هذا الشعار كزر طاقة للنظام، وعند الضغط عليه، سيتم تشغيل رسم متحرك قصير لبدء التشغيل على الشاشة، وسيتم إعطاؤك شرحًا موجزًا حول كيفية إنهاء إعداد نظامك.

• ستستخدم هذا الزر أيضًا لإيقاف تشغيل وحدة التحكم عند الانتهاء من اللعب.

• زر الطاقة في 360 و One حساس للمس، لذا تجنب الضغط عليهما بشدة وإلا قد تكسرهما.

الخطوة الخامسة: قم بتنشيط وحدة التحكم الخاصة بك لمتابعة إعداد نظامك، انتظر حتى يظهر الرسم التخطيطي لوحدة التحكم على الشاشة، ثم اضغط مع الاستمرار على زر شعار Xbox على الجانب الأمامي لجهاز التحكم لتشغيله، ويجب أن يكتشف النظام وحدة التحكم بعد بضع ثوانٍ، وبمجرد القيام بذلك، اضغط على الزر "A" للمتابعة.

• إذا لم يتعرف Xbox على وحدة التحكم الخاصة بك، فاضغط مع الاستمرار على الزر الصغير أعلى الجانب الأيسر من وحدة التحكم وزر المطابقة على الجانب الأيسر من وحدة التحكم لمزامنتها.

الخطوة السادسة: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإعداد، حيث إنه في المرة الأولى التي تقوم فيها بتحميل Xbox، فسيُطلب منك اختيار لغة وتحديد موقعك.

سيتم استخدام هذه المعلومات لمساعدتك على التنقل في قائمة لوحة المعلومات الرئيسية، وتعيين وحدة التحكم الخاصة بك على المنطقة الزمنية الصحيحة، ومطابقتك مع لاعبين آخرين من جميع أنحاء العالم للعب عبر الإنترنت.

• قد يستغرق جهاز Xbox عدة دقائق لتثبيت التحديثات الهامة بمجرد اكتمال العملية المحددة.

الخطوة السابعة: اتصل بالإنترنت لتنزيل الألعاب وتشغيلها عبر Xbox Live، وإذا كنت تقوم بالوصول إلى الإنترنت مباشرة من جهاز توجيه، فما عليك سوى توصيل كابل Ethernet مباشرةً بالمنفذ الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم وستكون جاهزًا للبدء.

إذا كنت تستخدم اتصال WiFi، فابحث عن الاتصال الذي تريد استخدامه في قائمة الشبكات المتاحة، ثم سجل الدخول باستخدام كلمة مرور الشبكة.

• طالما أنك مسجل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك ومتصلاً بالإنترنت، فستتمكن من الاستفادة من ميزات Xbox Live.

• إذا واجهت أي مشاكل في إشارة الإنترنت أثناء الإعداد، فحاول إعادة ضبط جهاز التوجيه يدويًا وانتظر بضع دقائق لمعرفة ما إذا كان سيؤدي إلى حل المشكلة.