شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية بدء ميزة Companion mode فى Google Meet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد طريقتان لتوصيل جهازين بمكالمة فى Google Meet وفقا لما ذكره موقع "androidpolice"، ولعل الأولى هى تنشيط ميزة Companion mode من رابط دعوة الاجتماع، وتشمل خطوات تفعيلها:

1. قم بتشغيل جهازك الثانوى.

2. افتح رابط الاجتماع.

3. انتظر جاهز للانضمام؟ الشاشة للتحميل

4. حدد زر الارتباط "استخدام الوضع المصاحب".

الطريقة الثانية لتنشيط ميزة Companion mode هي من خلال موقع ويب الوضع المخصص.

1. ابدأ تشغيل جهازك.

2. انتقل إلى g.co/companion.

3. أدخل رمز الاجتماع أو الارتباط في المربع أدخل رمزًا أو ارتباطًا.

4. اضغط فوق الزر "بدء Companion".

5. يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google الذي تمت دعوته إلى الاجتماع على جهازك الآخر، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستحتاج إلى الحصول على موافقة من مضيف الاجتماع للانضمام إلى المكالمة.