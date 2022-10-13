تكنولوجيا: صاروخ سويوز يطلق قمر الملاحة الروسى GLONASS-K

القاهرة - سامية سيد - أضافت روسيا قمرًا صناعيًا جديدًا إلى شبكة الملاحة الخاصة بها، حيث تم إطلاق صاروخ سويوز مع القمر الصناعي الخامس في سلسلة GLONASS-K الروسية من Plesetsk Cosmodrome في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، ووصل القمر الصناعي إلى المدار بنجاح، ثم تلقى تسمية Kosmos-2559.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن GLONASS اختصار لعبارة "Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema" ، والتي تُترجم إلى "نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية"، كما يوحي هذا الاسم، فهو مشابه لنظام تحديد المواقع العالمي للأقمار الصناعية (GPS) للولايات المتحدة، والذي يُعرف باسم Navstar.

وتنظر الولايات المتحدة وروسيا إلى امتلاك شبكات GPS الخاصة بهما على أنه ضرورة للأمن القومي، وهم ليسوا وحدهم في مثل هذا التفكير، حيث يوجد في أوروبا والصين أيضًا أبراج محلية، تسمى جاليليو وبيدو.

وانطلق أول قمر صناعي GLONASS في عام 1982، وتتألف الشبكة الروسية حاليًا من حوالي عشرين مركبة فضائية عاملة، وسلسلة K هي أحدث إصدار؛ تم تصميمه ليحل محل خط GLONASS-M المتوقف.

ويزن القمر الصناعي الذي تم إطلاقه حديثًا حوالي 2100 رطل (950 كيلوجرامًا) وهو مصمم للعمل لمدة 10 سنوات على الأقل، ويقع مداره على ارتفاع 11870 ميلاً (19100 كيلومتر) فوق الأرض.