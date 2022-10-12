شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. أول طاقم مكون من عدة أشخاص ينطلق إلى الفضاء فى 12 أكتوبر 1964 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 58 عاما، أطلق الاتحاد السوفيتي فوسخود 1 ، وهي أول رحلة فضائية بطاقم متعددة الأشخاص، في 12 أكتوبر 1964.

وأطلق الاتحاد السوفيتي فوسخود 1، وهي مهمة مأهولة لمدة 24 ساعة حققت عدة "أولى" الرحلات الفضائية البشرية، وفقاً لموقع space.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تحمل فيها مركبة فضائية أكثر من شخص واحد في المدار، مع ثلاثة رواد فضاء داخل المركبة الفضائية.

كان من المفترض في الأصل أن يقوم اثنان من رواد الفضاء بالطيران في هذه المهمة، لكن السياسيين السوفييت ضغطوا على برنامج الفضاء لإضافة واحد آخر، ولم يترك هذا أي مجال لبدلات الفضاء على متن الطائرة، لذلك أصبحت هذه أيضًا أول رحلة فضاء بدون بدلات فضاء، حيث أصبح اثنان من أفراد الطاقم، مهندس وطبيب، أول مدنيين يذهبون إلى الفضاء.