شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تايوان: إذا ظلت بلادنا آمنة فإن سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات ستكون كذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الشؤون الاقتصادية التايواني "وانغ مي-هوا" خلال زيارة للولايات المتحدة أمس الثلاثاء،: إنه إذا ظلت تايوان آمنة، فإن سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات الحيوية ستكون آمنة أيضًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وأدلى "وانغ" بهذه التصريحات في حدث استضافه مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تكثف الصين الضغط العسكري على تايوان، التي تنتج الغالبية العظمى من رقائق الكمبيوتر الأكثر تقدمًا في العالم.

يزور وانغ الولايات المتحدة هذا الأسبوع للرد على ما أسماه مكتبه "مخاوف" بشأن سلاسل التوريد والقضايا الجيوسياسية ولزيارة شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تعد من العملاء الرئيسيين لشركات أشباه الموصلات التايوانية.

وقال إن تايوان حريصة على مزيد من التعاون بين تايوان والولايات المتحدة لضمان سلاسل التوريد المرنة، وأضاف وانغ أنه بالنظر إلى الدور الرئيسي لتايوان في قطاع التكنولوجيا الفائقة، فإن الصين ستتأثر أيضًا إذا تدخلت في تايوان.

وأضاف "إذا تم الاستيلاء على أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، بالقوة العسكرية، فإن هذا سيوقف عملياتها، كما استشهد وانغ بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قوله إنه إذا حدث أي شيء لتايوان فإن التأثير على الاقتصاد العالمي سيكون مدمرا".

وقال وانغ إن تايوان تقدر دعم الحزبين في الكونجرس الأمريكي لتعزيز العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة، وكرر التعليقات الصادرة بشأن التشريع الأمريكي الذي يقضي بقطع الصين عن بعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة بمعدات أمريكية، قائلا إن الشركات التايوانية ستتبع اللوائح الدولية.

وردا على سؤال عما إذا كانت تايوان قلقة من أن الإعانات الحكومية الأمريكية لتشجيع إعادة تصنيع الرقائق يمكن أن تقلل من اعتماد الولايات المتحدة على تايوان، قال إن سلسلة توريد أشباه الموصلات التايوانية كانت "ملموسة للغاية" حيث تم بناؤها على مدى أكثر من 40 عامًا، وإن لدينا سلسلة إمداد ضخمة جدًا في تايوان، يصعب تكرارها أو يصعب استبدالها".