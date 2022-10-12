شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار ناسا على المريخ يواجه عقبة أثناء التقاط عينة الصخور الرابعة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المسبار المتجول التابع لوكالة ناسا بعض المشاكل مع أحدث عينة من "الكوكب الأحمر" المريخ، بعدما جمع مسبار المثابرة مؤخرًا العينة الرابعة عشرة من صخور المريخ لكنها لم تتمكن من إغلاق الأنبوب.

وغرد أعضاء فريق البعثة أمس الثلاثاء: "يتم تخزين العينة بأمان داخل مجموعة التخزين المؤقت الخاصة، ولكن لا يزال هناك بعض العمل لمعرفة كيفية تغطية الأنبوب وختمه"، وفقاً لموقع space.

ومهمة مسبار المثابرة هي جمع عينات المريخ هذه للعودة إلى الأرض في المستقبل، يمكن أن يصلوا إلى هنا في وقت مبكر من عام 2033.

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسوف تقوم المثابرة بتسليم أنابيبها المختومة إلى مركبة هبوط عائدة لعينة تابعة لناسا، سيطلق صاروخ صغير يحمله المسبار الأنابيب إلى مدار المريخ، حيث ستلتقطها مركبة فضائية عائدة إلى الأرض مقدمة من شريك ناسا وكالة الفضاء الأوروبية، في جهد عودة العينة.

والمهمة هي التقاط عينتين من كل صخرة يتم حفرها، الخطة هي الاحتفاظ بمجموعة واحدة من العينات على متن الطائرة وتخزين المجموعة الأخرى في واحد أو أكثر من "المستودعات"، في حالة وجود مشكلات في المثابرة في نقل الصخور إلى مركبة الهبوط التابعة لناسا، فإن مهمة العودة النموذجية لها نسخة احتياطية: ستعيد طائرتان هليكوبتر صغيرتان "إحضار" الأنابيب من المستودع واحدة تلو الأخرى.

وستعتمد هذه المروحيات على مروحية إبداع تابعة لوكالة ناسا، والتي رافقت المثابرة إلى سطح المريخ في فبراير 2021، حيث أكملت الآن 33 طلعة جوية على المريخ، أي أكثر بست مرات مما كان متوقعًا في البداية.