شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ Falcon Heavy من SpaceX هذا الشهر فى أول مهمة منذ عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخرت مهمة قوة الفضاء الأمريكية أكثر من ثلاث سنوات بسبب مشاكل في الحمولة، ومن المقرر أن تتم أول رحلة لـ SpaceX Falcon Heavy في نهاية أكتوبر، وستحمل مهمة الأمن القومي لقوة الفضاء الأمريكية.

إطلاق صاروخ فالكون الثقيل الرابع من مجمع 39A من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا في 28 أكتوبر وفقًا لمسؤول في قوة الفضاء، أفاد موقع Spaceflight Now .

البعثة تحمل الاسم الرمزي USSF-44 وقد تأخرت لمدة عامين بسبب مشاكل في الحمولة، وقد تم حل هذه القضايا الآن دون تقديم مزيد من التفاصيل.

صاروخ Falcon Heavy مكون من مرحلتين، المرحلة الأولى تتكون من ثلاثة أنوية، كل منها يعادل صاروخ فالكون 9، ويحتوي كل من هذه النوى على تسعة محركات من طراز Merlin ينتج 27 محركًا في المرحلة الأولى من Falcon Heavy أكثر من 22،819 كيلو طن من الدفع عند الإقلاع، وفقاً لموقع space.

ومن المقرر أن تهبط النواتان الجانبية للمهمة في منطقة التعافي الخاصة بـ SpaceX في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية، ولكن ملف تعريف الإطلاق يعني أن المرحلة الأساسية لن تحتوي على دافع كافٍ متبقي لمحاولة الهبوط الخاص بها.

يمكن لصراع فالكون الثقيل الذي يبلغ طوله 70 مترًا رفع ما يقرب من 64 طنًا متريًا من الحمولة إلى مدار أرضي منخفض، وفقًا لـ SpaceX ، مما يجعلها أقوى صاروخ تشغيلي عند إطلاقه لأول مرة في فبراير 2018.

وسيحمل الصاروخ Falcon Heavy عددًا من المهام الرئيسية في المستقبل، بما في ذلك مهمة الكويكب Psyche في عام 2023، ومهمة Europa Clipper في عام 2024 وتلسكوب الفضاء الروماني للبحث عن المادة المظلمة في حوالي عام 2026.