شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Companion mode فى Google Meet؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من تطبيقات الاجتماعات الافتراضية، ولعل أحد أكثرها شيوعًا هو منصة Google Meet ، ويتضمن Google Meet ميزة مفيدة تتيح للمشاركين استخدام شاشة ثانية للمشاركة في اجتماع.

يمكن أن تكون هذه الشاشة الثانية من هواتف أندرويد أو أجهزة Chromebook، ويحتوي الوضع المصاحب على العديد من الميزات التي تجعله إضافة مقنعة ومفيدة إلى النظام الأساسي.