الفولورز طاروا.. مشكلة تقنية تضرب صفحات فيس بوك.. والشركة تتدخل

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض عدد من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك في مصر، خلال الساعات الماضية لمشكلة تقنية، تمثلت في انخفاض اعداد المتابعين لديهم خاصة لمن هم أكثر من 14 ألف متابع، لتنخفض إلي 9 آلاف متابع.

كما خسر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ومؤسس فيس بوك مايقرب من 119 مليون متابع علي حسابه الرسمي علي منصة التواصل الاجتماعي.

من جانبها أصلحت شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك خطأ تقنيا عاني منه المستخدمين مساء أمس والذي أدي لحذف المتابعين من الحسابات الشخصية والصفحات علي المنصة.

وفقد آلالف من المستخدمين متابعيهم، ليظهر عدد المتابعين في حدود 9 آلاف فقط، بما في ذلك مارك زوكربيرج، ليعود عدد المتابعين الصحيح في الظهور مرة أخري.