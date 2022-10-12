شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحطة الفضائية الصينية تستعد لاستقبال مختبر علمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الأخصائيون الصينيون في مطار "فانتشان" بجزيرة هاينانج" عملية تزويد مختبر "مانتيان" الفضائي العلمي الذي سيرسل قريبا إلى مدار حول الأرض حيث سيلتحم قريبا بالمحطة الفضائية الصينية حسبما نقلت RT.

أفادت بذلك يوم 9 أكتوبر إدارة برنامج الرحلات الفضائية الصينية. وحسب الإدارة الفضائية الصينية فإن مختبر "ماتيان" يتم تجميعه واختباره في المطار الفضائي، كما سيتم قريبا الاختبار المشترك للصاروخ " جاجانج – 5 في" والمختبر وسيتم إطلاقه إلى مدار حول الأرض بواسطة الصاروخ المذكور نهاية أكتوبر الجاري.

يذكر أن "مانتيان" هو المختبر العلمي الثاني في المحطة الفضائية الدولية الذي سيستخدم أساسا لإجراء تجارب الجاذبية المحدودة وتحقيق مشاريع الماء الفيزيائية. أما المختبر الأول المخصص لإجراء التجارب الأحيائية فتم إطلاقه في 24 يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلّق في مدار الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر وتتسع لـ3 رواد دائمين أو6 رواد مؤقتا خلال مدة استبدال أفراد الطاقم. وتم تصميم المحطة على شكل حرف Т ، ولديها 3 وحدات للالتحام وبوابة للخروج إلى الفضاء المكشوف. وتزن المحطة 66 طناً ويتوقع أن تخدم لمدة 10 أعوام.