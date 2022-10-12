شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تطلق الجيل العاشر من آيباد 10.5 بوصة هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تستعد لتقديم الجيل العاشر من آيباد منخفضة التكلفة، على أن يأتي بحجم شاشة 10.5 بوصة ورقاقة M1.

وتشير التسريبات إلى أن الجيل العاشر من أجهزة الآيباد يأتي بشاشة تتراوح بين حجم 10.2 إلى 10.5 بوصة، كما يتضمن هذا الإصدار بعض التغييرات في التصميم والتقنيات إلى جانب السعر أيضاً.

وتقدم أبل غالباً الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad في حدث الشركة الذي يعقد في سبتمبر، إلا أن الجهاز لم يكشف عنه في حدث سبتمبر، وهو ما يؤكد على أن الجهاز سيكون أحد منتجات ابل المرتقب الكشف عنها رسمياً هذا الشهر.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد من أجهزة الآيباد ببعض التغييرات الطفيفة في الشاشة، التي تأتي بحجم 10.5 بوصة، كما يأتي بتصميم أنحف للإطارات مع حواف بتصميم مسطح على غرار تصميم iPad Pro، ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بأبعاد 248.62 في 179.50 في 6.98مم.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بزر التشغيل الرئيسي مع Touch ID، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يأتي برقاقة معالج M1 التي تدعم بالفعل جهاز iPad Air والتي تدعم هذا الإصدار بآداء أسرع.