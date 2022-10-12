شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر المكتبية 15٪ بالربع الثالث من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا للبيانات الأولية من International Data Corporation، انخفض عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصية التقليدية التي يتم شحنها حول العالم في الربع الثالث من عام 2022 (2Q22) بنسبة 15٪ عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 74.3 مليون وحدة.

وارتفعت الشحنات في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، لكنها أقل مقارنة بـ 87.3 مليون في الربع الثالث 2021.

ويرجع الانخفاض في الشحنات إلى انخفاض الطلب وعدم تكافؤ العرض، وقالت IDC :"ومع ذلك، ظلت أحجام الشحنات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة عندما كانت أحجام أجهزة الكمبيوتر مدفوعة إلى حد كبير بالتحديثات التجارية نظرًا لانتهاء الدعم الذي يلوح في الأفق لنظام التشغيل Windows 7 " .

ومقارنةً بالانخفاض في الربع السابق، سجلت Apple نموًا بنسبة 40.2٪، تقول IDC أن هذا يرجع إلى زيادة العرض لتعويض الطلبات المفقودة بسبب الإغلاق في الصين خلال الربع الثاني، ويجب أن نسمع المزيد عن هذا خلال أرباح Apple في وقت لاحق من هذا الشهر.