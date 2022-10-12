شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث watchOS 9.0.2 لمستخدمى ساعاتها الذكية.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل تحديث watchOS 9.0.2 لمستخدي ساعاتها الذكية ، والذي يوفر العديد من إصلاحات الأخطاء لمستخدمي Apple Watch.

وبحسب التقرير، فيعالج التحديث الأخطاء البارزة المتعلقة بمشاكل بث Spotify وانقطاعات الميكروفون لمستخدمي Apple Watch Series 8 و Apple Watch Urtla، بالإضافة إلى بعض الأخطاء الأخرى.

كما يصلح التحديث المزامنة غير الكاملة لبيانات المحفظة واللياقة البدنية لساعة Apple Watch المقترنة حديثًا، إضافة الي حل مشكلو انقطع الصوت من الميكروفون لبعض مستخدمي Apple Watch Series 8 و Urtla

يمكن تنزيل watchOS ‌9.0.2 مجانًا من خلال تطبيق Apple Watch المخصص على آيفون بالانتقال إلى عام > تحديث البرنامج.

لتثبيت التحديث الجديد، يجب أن تحتوي ساعة Apple Watch على بطارية بنسبة 50 في المائة على الأقل، ويجب وضعها على شاحن، ويجب أن تكون في نطاق هاتف آيفون.