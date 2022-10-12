شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة إطلاق أبولو 7.. أول طاقم ببرنامج القمر يصل إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 54 عاما، تم إطلاق أبولو 7 إلى الفضاء مع رواد فضاء ناسا "والي شيرا" و"دون إيزيل" و"والتر كننغهام"، في 11 أكتوبر 1968 ، وفقاً لموقع space.

كانت هذه هي المهمة الأولى لبرنامج أبولو التي حملت طاقمًا إلى الفضاء، حيث أعاد أبولو 7 تشغيل برنامج أبولو بعد أن تسبب حريق في مقتل ثلاثة رواد فضاء خلال بروفة الإطلاق قبل 20 شهرًا من انطلاقها، واحتاجت وكالة ناسا إلى إثبات أن مركبتهم الفضائية أبولو عملت مع هذه المهمة ، والتي كانت في الحقيقة رحلة تجريبية.

على الرغم من أن المركبة الفضائية بدت وكأنها تعمل على ما يرام، إلا أن الطاقم شعر بالضيق قليلاً خلال 11 يومًا في الفضاء.

في البداية عانوا من دوار الحركة بعد الإطلاق، ثم أصيب شيرا بنزلة برد، وكان الطاقم يتجادل باستمرار مع وحدة التحكم في المهمة وبعضهم البعض، ولم يعد أي من رواد فضاء أبولو 7 إلى الفضاء بعد ذلك.