شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 وPixel 7 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرا عن أحدث أجهزة سلسلة Pixel - Pixel 7 و Pixel 7 Pro - على مستوى العالم، حيث تأتي أحدث هواتف Pixel الذكية مع مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة كليًا، وإعداد جديد ومحسّن للكاميرا الخلفية إلى جانب ميزتين جديدتين تتمحوران حول الكاميرا مثل Photo un blur و High Res Zoom والمزيد.

وفي حين أن هناك أوجه تشابه بين الشقيقين، إلا أنهما مختلفان أيضًا بطريقتهما الخاصة، على سبيل المثال ، يأتي إصدار المنخفض بكاميرا خلفية مزدوجة بدلاً من إعداد كاميرا ثلاثية على طراز Pro ، والشاشة أكبر قليلاً وأفضل في طراز Pro وما إلى ذلك.



Google Pixel 7 Google Pixel 7 الأبعاد: تبلغ 155.64 x 73.16 x 8.7mm

مساحة الشاشة: تبلغ 6.32-inch FHD+

دقة الشاشة: 2400 x 1080 pixels

المعالج: معالج Google Tensor G2

الرامات والذاكرة الداخلية: 8GB + 128GB

قوة البطارية: تبلغ 4355mAh

الكاميرا الخلفية: (كاميرا رئيسية" : 50MP wide with f/1.85 و OIS

عدسة ألترا وايد: 12MP with f/2.2و 106-degree FOV)

الكاميرا الأمامية: 10.8 MP, f/2.2.

نظام التشغيل: Android 13



هاتف Google Pixel 7 Pro هاتف Google Pixel 7 Pro الأبعاد: تبلغ 162.9 x 76.55 x 8.9mm

مساحة الشاشة: تبلغ 6.7-inch QHD+

دقة الشاشة: 3120 x 1440 pixels

المعالج: معالج Google Tensor G2

الرامات والذاكرة الداخلية: 12GB + 128GB

قوة البطارية: تبلغ 5000mAh

الكاميرا الخلفية: (كاميرا رئيسية" : 50MP wide مع f/1.85 and OIS

عدسة ألترا وايد: 12MP with f/2.2و 106-degree FOV

عدسة تلي فوتو: 48MP with f/3.5, OIS, 30x )

الكاميرا الأمامية: 10.8 MP, f/2.2.

نظام التشغيل: Android 13