شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس فيس بوك يخسر 119 مليون متابع بسبب خطأ تقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ومؤسس فيس بوك مايقرب من 119 مليون متابع علي حسابه الرسمي علي منصة التواصل الاجتماعي.

رغم أن زوكربيرج يمتلك في الاساس حوالي 119 مليون متابع علي المنصة، الا انه يظهر فقط علي ملفه الشخصي وجود 9 آلاف متابع فقط، أو تحديدًا 9974 متابع، وهو الامر الذي لم تفسره الشركة حتى الان، والذي قد يبدو عطل تقني في الموقع في النهاية.

حساب زوكربيرج لم يكن الوحيد المتضرر، حيث اشتكت عدد من الصحف الامريكية من انخفاض اعداد متابعيها بشكل كبير، وفي المجموع ، فقدت المنشورات السبعة 38812 إعجابًا يوم الاثنين و 29692 يوم الثلاثاء.



حساب مارك قبل خسارة المتابعين

وفي نفس السياق تداول عدد من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك في مصر منشورات تتعلق بانخفاض اعداد المتابعين لديهم خاصة لمن هم أكثر من 14 ألف متابع، والتي انخفضت الي 9 آلاف متابع، بحسب منشورات البعض، من جهتها لم تعلق فيس بوك على الامر حتى الآن.

فيما ارجعت بعض التقارير الامر الي ان فيس بوك يقوم بحملة لازالة الحسابات الوهمية، حيث يقول فيس بوك على صفحات مركز الشفافية: "هدفنا هو إزالة أكبر عدد ممكن من الحسابات المزيفة على Facebook، وتشمل هذه الحسابات التي تم إنشاؤها بقصد ضار لانتهاك سياساتنا وملفات التعريف الشخصية التي تم إنشاؤها لتمثيل شركة أو منظمة أو كيان غير بشري ، مثل حيوان ألي، نعطي الأولوية للإنفاذ ضد الحسابات المزيفة التي تسعى إلى إحداث ضرر. يتم استخدام العديد من هذه الحسابات في حملات البريد العشوائي وتحفزها ماليًا.