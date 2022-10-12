شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو فيس بوك فى مصر يخسرون آلاف المتابعين خلال لحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك في مصر منشورات تتعلق بانخفاض أعداد المتابعين لديهم خاصة لمن هم أكثر من 14 ألف متابع، والتي انخفضت إلي 9 آلاف متابع، بحسب منشورات البعض، من جهتها لم تعلق فيس بوك على الامر حتى الان.

ولا يعد هذا الامر جديدا، فقد سجل عدد من أكبر وسائل الإعلام الأمريكية انخفاضًا مفاجئًا في أعداد متابعيها على فيس بوك يومي الاثنين والثلاثاء، مما أثار تكهنات بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ربما يكون قد أزال حسابات الروبوتات.

وانخفضت أعداد المتابعين لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وهافينغتون بوست وذا هيل ويو إس إيه توداي ونيويورك بوست ونيوزويك في 3 و 4 أكتوبر ، وفقًا لبيانات منصة التحليلات CrowdTangle.

وتعرضت يو إس إيه توداي لأكبر انخفاض ، حيث خسرت 13،723 متابعًا يوم الإثنين و 11،392 متابعًا يوم الثلاثاء، فيما فقدت صحيفة نيويورك تايمز 6225 متابعًا يوم الاثنين و 4944 متابعًا يوم الثلاثاء.

وانخفض عدد المتابعين على صفحة الواشنطن بوست بمقدار 5804 يوم الاثنين ، ثم 4337 آخرون يوم الثلاثاء، وفي المجموع ، فقدت المنشورات السبعة 38812 إعجابًا يوم الاثنين و 29692 يوم الثلاثاء.

يذكر انه بين أبريل ويونيو 2022 ، اتخذ Facebook إجراءات ضد 1.4 مليار حساب بوت مشتبه به ، وفقًا لتقرير تطبيق معايير المجتمع، وفي الأشهر الثلاثة السابقة ، تم إنهاء 1.6 مليار "حساب وهمي".

فيما يقول فيس بوك على صفحات مركز الشفافية: هدفنا هو إزالة أكبر عدد ممكن من الحسابات المزيفة على Facebook، وتشمل هذه الحسابات التي تم إنشاؤها بقصد ضار لانتهاك سياساتنا وملفات التعريف الشخصية التي تم إنشاؤها لتمثيل شركة أو منظمة أو كيان غير بشري، مثل حيوان أليف.. نعطي الأولوية للإنفاذ ضد الحسابات المزيفة التي تسعى إلى إحداث ضرر. يتم استخدام العديد من هذه الحسابات في حملات البريد العشوائي وتحفزها ماليًا.

واضافت الشركة "نتوقع أن يتغير عدد الحسابات التي نتدخل فيها بمرور الوقت نظرًا للطبيعة غير المتوقعة لإنشاء حساب الخصم، تساعدنا تقنية الكشف الخاصة بنا على منع ملايين المحاولات لإنشاء حسابات مزيفة يوميًا واكتشاف ملايين أخرى، غالبًا في غضون دقائق بعد الإنشاء. نحن لا تقم بتضمين المحاولات المحظورة في المقاييس التي نبلغ عنها هنا ".

في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام ، قدر موقع Facebook أن "الحسابات المزيفة تمثل حوالي 5 بالمائة من مستخدمينا النشطين شهريًا في جميع أنحاء العالم".