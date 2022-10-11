شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر

WPS..تم إطلاقه في 2016 ليكون تطبيقًا متكاملًا لأغراض كتابة المستندات وتجهيز العروض التقديمية وأكثر من ذلك! فإذا أردت أن تقوم بتجهيز تقرير ما أو مستند ما، أو كتابة موضوع، أو تجهيز جدول بيانات، فكل ذلك متاح بشكل مجاني في تطبيق WPS..فكيف يقدم تلك الخدمات بأفضل شكل؟ ما الذي يجعله أفضل تطبيق لتتعامل معه في تلك الأغراض التي ذكرتها، على هاتفك الآيفون أو الأندرويد؟

ما الذي يقدمة تطبيق WPS؟

وتاليًا سأوافيك بما يمكنك فعله من خلال تطبيق WPS، والمميزات التي ستتمكن من الحصول عليها في حال تثبيتك له على هاتفك وبدءك في استخدامه كتطبيق أساسي في العمل أو الدراسة!

في البداية يأتي التطبيق بواجهة تحمل جميع المستندات التي على هاتفك، لإمكانية فتحها من خلال التطبيق، فما الملفات التي يتوافق معها ؟

التوافق

يتوافق تطبيق WPS مع MS Office 365 ( Word ,PowerPoint ,Excel ) ,Google Docs ,Google Sheets ,Google Slides ,Adobe PDF ,OpenOffice.، حيث يقدم تكامل مع المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات وملفات الـ PDF!، ويتوافق مع العديد من تنسيقات الملفات التي يمكن أن يكون عليها الملف المعنى فتحه حينئذٍ.

محتويات الواجهة

تأتي واجهة التطبيق بخمسة أقسام يمكنك الإنتقال فيما بينها وتلك ستجدها أسفل الشاشة عندما تقوم بتفح التطبيق

حيث قسم Cloud وهو الذي ستجد فيه الملفات التي تم تخزينها سحابيًا

وقسم القوالب حيث ستجد جميع القوالب التي في التطبيق، متشعبة ومقسمة ومصنفة بشكل واسع تبعًا لكل نوع أو مجال

وبالأخير ستجد قسم “أنا” وذلك حيث ستجد إعدادات التطبيق والمعلومات الخاصة بك كما يلي

وتأتي الواجهة بمربع بحث بالأعلى للبحث عن الملفات بمسمياتها لتسهيل إيجادها

وبالتأكيد ستجد زر النقر لإضافة جديد، فما الجديد الذي يمكنك إضافته؟

ما الذي يمكنك فعله من خلال تطبيق WPS؟

ما الأدوات التي يوفرها التطبيق؟ وتلك ما سأوافيك بها تاليًا!

إنشاء المستندات

علّها وظيفة أساسية في أي تطبيقٍ كهذا، إلا أنه تقدم بشكل متكامل، حيث عند كتابة المستندات، يوافيك التطبيق بالعديد من الأدوات التي قد تحتاجها، كالتحكم الكامل في أسلوب الكتابة، كاختيار الخط والحجم واللون، فيمكنك من التحكم في عرض الكتابة بشكل كامل، بالإضافة لإمكانية إدراج الصور والأشكال الهندسية والتعليقات، وإدراج الجداول، وإمكانية الحفظ بأكثر من صيغة مختلفة، والحفظ بصيغة PDF، ووإمكانية دمج المستندات، واستخراج الصفحات، وأداة ضغط الملفات، وكل ذلك يجعله تطبيقًا منافسًا قويًا لتطبيق الـ WORD! والذي نعرفه جميعًا، وعندما تقوم بالنقر لإنشاء المستندات، سيقوم بنقلك لواجهة أخرى تحمل العديد من الخيارات، والتي بالتأكيد ستكون حاجتك في إحداها! فما هي الخيارات التي يقدمها تطبيق WPS عندما يتعلق الأمر بإنشاء المستندات؟

قوالب جاهزة لإنشاء الخطابات

فإذا وددت كتابة خطاب ما على خلفية معينة، يوفر لك التطبيق قسم Letters حيث من خلاله يٌمكنك من كتابة الخطاب بالمقاس المناسب والقالب المميز الذي ستتمكن من اختياره من بين العديد من القوالب التي يوفرها تطبيق WPS.

إنشاء السيرة الذاتية بشكل احترافي

عند تقدمك لعملٍ في شركة ما فبالتأكيد سيتود تجهيز سيرتك الذاتية لتقديمها في ملف عملك، يوفر تطبيق WPS قوالب عديدة للإستخدام في قسم Resumes الخاص بالسير الذاتية أو ما تدعي بالـ CV

تدوين الملاحظات والخطط اليومية

في قسم Education..حيث يوفر تطبيق WPS العديد من القوالب التي تناسب الأغراض التعليمية كتدوين الملاحظات والخطط اليومية (to do – list) حيث عندما تنقر على المزيد لإظهار العديد من القوالب الأخرى، لتجد العديد من القوالب التي يمكنك استخدامها في أغراض مختلفة تعليمية ويومية.

إنشاء خطابات الدعوة للمناسبات

بالتأكيد ستود يومًا تجهيز خطاب ما مناسب لدعوة أحدهم لمناسبة تخصك، في قسم Invitation letter يوفر تطبيق WPS العديد من القوالب المجهزة خصيصًا للدعوة للمناسبات، بأشكال مختلفة منسقة بشكل جميل ومنمق، وذلك ما أنت بحاجة له.

إنشاء الخطط والجداول الزمنية

وتلك غاية أساسية عند الدارسين والعاملين، الذي يحتاجون لتجهيز الخططو الجداول الزمنية لمتابعة يومهم بالشكل المطلوب إتمامه للدراسة أو للعمل، ويوفر التطبيق العديد من الخيارات لأكثر من قالب يمكنك استخدامه لإنشاء الخطط والجداول الزمنية، بشكل يسير وسهل بلا أي تعقيدات.

إنشاء الأغلفة والملصقات

هل تقوم بالإعلان عن شيء ما؟ هل أنت بحاجة لغلاف أو ملصق ليكون واجهة لمنشور على التواصل الاجتماعي أو للطبع؟ يوفر التطبيق العديد من القوالب المميزة المصممة خصيصًا لتكون أغلفة وملصقات لتسهيل المهمة على من لا يحترفون التصميم.

إنشاء ملفات خاصة بالعمل

في عملك..قد تكون بحاجة لإنشاء مذكرة ما، أو ملف للإعلان عن شيء ما خاص بالعمل الخاص بك لمشاركته مع الموظفين، أو خطاب رسمي ما خاص بعملك، أو إنشاء بطاقة هوية لنفسك، أو الإعلان عن التوظيف في شركتك الخاصة! بالإضافة للبطاقات الخاصة بالعمل، التي تحمل رقم الشركة وإسمها وكل ما يخصها للتواصل معك، كل ذلك يتوفر لأجله العديد من القوالب المميزة التي يمكنك استخدامها في تلك الأغراض في عملك على تطبيق WPS في أٌقسام Business/Work/ Business card.

إنشاء العروض التقديمية

بالإَضافة لإنشاء المستندات، كونه تطبيقًا متكاملًا يجعلني بالتأكيد أخبرك أنه يمكنك إنشاء العروض التقديمية من خلاله وبشكلٍ إحترافي! حيث يوفر العديد من القوالب التي يمكنك استخدامها لأغراض مختلفة! حيث تتوفر قوالب لأكثر من مجال مما يلي:

التعليم

حيث في قسم Education يمكنك أن تجد العديد من القوالب التي يمكنك استخدامها لأغراض التعليم، عندما تقوم بعمل عرض تقديمي لمادة دراسية في شرح شيء ما أو تقديم فكرة ما أو موضوع للحديث عنه.

العمل

حيث يوفر تطبيق WPS العديد من القوالب المناسبة للعمل عندما تود إنشاء عرض تقديمي خاص بعملك، وقد وفر تلك القوالب في أٌسام Business و work Report والذي ستجد بهم العديد من الخيارات المتاحة بشكلٍ مجانيّ تمامًا مثل ما سبقهم من القوالب التي حدثتك عنها.

الطب

قد تود إنشاء عروض تقديمية خاصة بالمجال الطبي، وتلك ستجدها متاحة في قسم Medical بأشكال مختلفة ومميزة مناسبة تمامًا للمجال الطبي، شكلًا وموضوعًا.

بالإضافة لقسميّ Simple& Minimal و Album والذي ستجد بهم العديد من القوالب المميزة للإستخدام بشكلٍ عام.

إنشاء جداول البيانات

إنشاء جداول البيانات يحتاج لقوالب مخصصة واحترافية لكي يتم بأكمل وجه وأفضل شكل، وهذا ما تم توفيره في تطبيق WPS، حيث يمكنك إنشاء جداول البيانات من خلال العديد من القوالب المميزة لإتمام إنشائها، قوالب مصممة لأغراض مختلفة ومصنفة تبعًا لكل غرض، والتي يمكنك إيجادها عندما تقوم باختيار إنشاء جداول البيانات، لتجد مجموعة مقسمة في شكل قائمة رأسية ومصنفة بشكل بسيط.

التحويل لصيغة PDF

تلك تلك الميزة من أقوة الخواص التي يمكنك إيجادها في تطبيق WPS، حيث يوفر إمكانية تحويل المستندات أو الصور أو صفحات الويب، أو مسح المستندات ضوئيًا..وكل ذلك محولًا إياه لملف بصيغة PDF، وبشكلٍ مجاني!.

يمكن أن يتحول WPS إلى ماسح ضوئي

حيث يمكن أن تستخدم التطبيق كماسح ضوئي عندما تود إنشاء صورة ضوئية لبطاقة هوية أو شهادة ميلاد أو الصورة الشخصية، وتلك المستندات التي يطلب إرفاقها عادة في إتمام العمليات على الإنترنت باختلاف الأغراض التي تطلب بشأنها، ويمكنك تصوير أي شيء بالماسح الضوئي من خلال الضغط على علامة الإضافة واختيار الماسح الضوئي

أو الضغط على علامة الكاميرا مباشرة.

كتابة المذكرات

حيث هناك قسم خاص لملف يمكنك كتابة مذكراتك الخاصة بك بشكل متكامل من حيث الكتابة وإمكانية الإدراج.

ما السعة التخزينية للتخزين السحابي التي يوفرها التطبيق؟

يوفر تطبيق WPS سعة 1 جيجا للتخزين السحابي على الـ Cloud الخاص به

والتي يمكنك زيادتها لـ 20 جيجا عندما تقوم بشراء النسخة المدفوعة منه، والتي توافيك بالعديد من المميزات الإضافية على التطبيق كعضو مميز، والتي ستجدها في الصورة التالية:

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السعر: Free

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