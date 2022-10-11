علوم وتكنولوجيا

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر

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احمد صادق 0 تبليغ

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WPS..تم إطلاقه في 2016 ليكون تطبيقًا متكاملًا لأغراض كتابة المستندات وتجهيز العروض التقديمية وأكثر من ذلك! فإذا أردت أن تقوم بتجهيز تقرير ما أو مستند ما، أو كتابة موضوع، أو تجهيز جدول بيانات، فكل ذلك متاح بشكل مجاني في تطبيق WPS..فكيف يقدم تلك الخدمات بأفضل شكل؟ ما الذي يجعله أفضل تطبيق لتتعامل معه في تلك الأغراض التي ذكرتها، على هاتفك الآيفون أو الأندرويد؟

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر

ما الذي يقدمة تطبيق WPS؟

وتاليًا سأوافيك بما يمكنك فعله من خلال تطبيق WPS، والمميزات التي ستتمكن من الحصول عليها في حال تثبيتك له على هاتفك وبدءك في استخدامه كتطبيق أساسي في العمل أو الدراسة!

في البداية يأتي التطبيق بواجهة تحمل جميع المستندات التي على هاتفك، لإمكانية فتحها من خلال التطبيق، فما الملفات التي يتوافق معها ؟

التوافق

يتوافق تطبيق WPS مع  MS Office 365 ( Word ,PowerPoint ,Excel ) ,Google Docs ,Google Sheets ,Google Slides ,Adobe PDF ,OpenOffice.، حيث يقدم تكامل مع المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات وملفات الـ PDF!، ويتوافق مع العديد من تنسيقات الملفات التي يمكن أن يكون عليها الملف المعنى فتحه حينئذٍ.

محتويات الواجهة

تأتي واجهة التطبيق بخمسة أقسام يمكنك الإنتقال فيما بينها وتلك ستجدها أسفل الشاشة عندما تقوم بتفح التطبيق

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 1

حيث قسم Cloud وهو الذي ستجد فيه الملفات التي تم تخزينها سحابيًا

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 2

وقسم القوالب حيث ستجد جميع القوالب التي في التطبيق، متشعبة ومقسمة ومصنفة بشكل واسع تبعًا لكل نوع أو مجال

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 3

وبالأخير ستجد قسم “أنا” وذلك حيث ستجد إعدادات التطبيق والمعلومات الخاصة بك كما يلي

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 4

وتأتي الواجهة بمربع بحث بالأعلى للبحث عن الملفات بمسمياتها لتسهيل إيجادها

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 5

وبالتأكيد ستجد زر النقر لإضافة جديد، فما الجديد الذي يمكنك إضافته؟

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 6

ما الذي يمكنك فعله من خلال تطبيق WPS؟

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 7

ما الأدوات التي يوفرها التطبيق؟ وتلك ما سأوافيك بها تاليًا!

إنشاء المستندات

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 8

علّها وظيفة أساسية في أي تطبيقٍ كهذا، إلا أنه تقدم بشكل متكامل، حيث عند كتابة المستندات، يوافيك التطبيق بالعديد من الأدوات التي قد تحتاجها، كالتحكم الكامل في أسلوب الكتابة، كاختيار الخط والحجم واللون، فيمكنك من التحكم في عرض الكتابة بشكل كامل، بالإضافة لإمكانية إدراج الصور والأشكال الهندسية والتعليقات، وإدراج الجداول، وإمكانية الحفظ بأكثر من صيغة مختلفة، والحفظ بصيغة PDF، ووإمكانية دمج المستندات، واستخراج الصفحات، وأداة ضغط الملفات، وكل ذلك يجعله تطبيقًا منافسًا قويًا لتطبيق الـ WORD! والذي نعرفه جميعًا، وعندما تقوم بالنقر لإنشاء المستندات، سيقوم بنقلك لواجهة أخرى تحمل العديد من الخيارات، والتي بالتأكيد ستكون حاجتك في إحداها! فما هي الخيارات التي يقدمها تطبيق WPS عندما يتعلق الأمر بإنشاء المستندات؟

قوالب جاهزة لإنشاء الخطابات

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 9

فإذا وددت كتابة خطاب ما على خلفية معينة، يوفر لك التطبيق قسم Letters حيث من خلاله يٌمكنك من كتابة الخطاب بالمقاس المناسب والقالب المميز الذي ستتمكن من اختياره من بين العديد من القوالب التي يوفرها تطبيق WPS.

إنشاء السيرة الذاتية بشكل احترافي

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 10

عند تقدمك لعملٍ في شركة ما فبالتأكيد سيتود تجهيز سيرتك الذاتية لتقديمها في ملف عملك، يوفر تطبيق WPS قوالب عديدة للإستخدام في قسم Resumes الخاص بالسير الذاتية أو ما تدعي بالـ CV

تدوين الملاحظات والخطط اليومية

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 11

في قسم Education..حيث يوفر تطبيق WPS العديد من القوالب التي تناسب الأغراض التعليمية كتدوين الملاحظات والخطط اليومية (to do – list) حيث عندما تنقر على المزيد لإظهار العديد من القوالب الأخرى، لتجد العديد من القوالب التي يمكنك استخدامها في أغراض مختلفة تعليمية ويومية.

إنشاء خطابات الدعوة للمناسبات

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 12

بالتأكيد ستود يومًا تجهيز خطاب ما مناسب لدعوة أحدهم لمناسبة تخصك، في قسم Invitation letter يوفر تطبيق WPS العديد من القوالب المجهزة خصيصًا للدعوة للمناسبات، بأشكال مختلفة منسقة بشكل جميل ومنمق، وذلك ما أنت بحاجة له.

إنشاء الخطط والجداول الزمنية

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 13

وتلك غاية أساسية عند الدارسين والعاملين، الذي يحتاجون لتجهيز الخططو الجداول الزمنية لمتابعة يومهم بالشكل المطلوب إتمامه للدراسة أو للعمل، ويوفر التطبيق العديد من الخيارات لأكثر من قالب يمكنك استخدامه لإنشاء الخطط والجداول الزمنية، بشكل يسير وسهل بلا أي تعقيدات.

إنشاء الأغلفة والملصقات

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 14

هل تقوم بالإعلان عن شيء ما؟ هل أنت بحاجة لغلاف أو ملصق ليكون واجهة لمنشور على التواصل الاجتماعي أو للطبع؟ يوفر التطبيق العديد من القوالب المميزة المصممة خصيصًا لتكون أغلفة وملصقات لتسهيل المهمة على من لا يحترفون التصميم.

إنشاء ملفات خاصة بالعمل

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 15

في عملك..قد تكون بحاجة لإنشاء مذكرة ما، أو ملف للإعلان عن شيء ما خاص بالعمل الخاص بك لمشاركته مع الموظفين، أو خطاب رسمي ما خاص بعملك، أو إنشاء بطاقة هوية لنفسك، أو الإعلان عن التوظيف في شركتك الخاصة! بالإضافة للبطاقات الخاصة بالعمل، التي تحمل رقم الشركة وإسمها وكل ما يخصها للتواصل معك، كل ذلك يتوفر لأجله العديد من القوالب المميزة التي يمكنك استخدامها في تلك الأغراض في عملك على تطبيق WPS في أٌقسام Business/Work/ Business card.

إنشاء العروض التقديمية

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 16

بالإَضافة لإنشاء المستندات، كونه تطبيقًا متكاملًا يجعلني بالتأكيد أخبرك أنه يمكنك إنشاء العروض التقديمية من خلاله وبشكلٍ إحترافي! حيث يوفر العديد من القوالب التي يمكنك استخدامها لأغراض مختلفة! حيث تتوفر قوالب لأكثر من مجال مما يلي:

التعليم

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 17

حيث في قسم Education يمكنك أن تجد العديد من القوالب التي يمكنك استخدامها لأغراض التعليم، عندما تقوم بعمل عرض تقديمي لمادة دراسية في شرح شيء ما أو تقديم فكرة ما أو موضوع للحديث عنه.

العمل

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 18  

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 19

حيث يوفر تطبيق WPS العديد من القوالب المناسبة للعمل عندما تود إنشاء عرض تقديمي خاص بعملك، وقد وفر تلك القوالب في أٌسام Business و work Report والذي ستجد بهم العديد من الخيارات المتاحة بشكلٍ مجانيّ تمامًا مثل ما سبقهم من القوالب التي حدثتك عنها.

الطب

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 20

قد تود إنشاء عروض تقديمية خاصة بالمجال الطبي، وتلك ستجدها متاحة في قسم Medical بأشكال مختلفة ومميزة مناسبة تمامًا للمجال الطبي، شكلًا وموضوعًا.

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 21  

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 22

بالإضافة لقسميّ Simple& Minimal و Album والذي ستجد بهم العديد من القوالب المميزة للإستخدام بشكلٍ عام.

إنشاء جداول البيانات

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 23

إنشاء جداول البيانات يحتاج لقوالب مخصصة واحترافية لكي يتم بأكمل وجه وأفضل شكل، وهذا ما تم توفيره في تطبيق WPS، حيث يمكنك إنشاء جداول البيانات من خلال العديد من القوالب المميزة لإتمام إنشائها، قوالب مصممة لأغراض مختلفة ومصنفة تبعًا لكل غرض، والتي يمكنك إيجادها عندما تقوم باختيار إنشاء جداول البيانات، لتجد مجموعة مقسمة في شكل قائمة رأسية ومصنفة بشكل بسيط.

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 24

التحويل لصيغة PDF

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 25

تلك تلك الميزة من أقوة الخواص التي يمكنك إيجادها في تطبيق WPS، حيث يوفر إمكانية تحويل المستندات أو الصور أو صفحات الويب، أو مسح المستندات ضوئيًا..وكل ذلك محولًا إياه لملف بصيغة PDF، وبشكلٍ مجاني!.

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 26

يمكن أن يتحول WPS إلى ماسح ضوئي

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 27

حيث يمكن أن تستخدم التطبيق كماسح ضوئي عندما تود إنشاء صورة ضوئية لبطاقة هوية أو شهادة ميلاد أو الصورة الشخصية، وتلك المستندات التي يطلب إرفاقها عادة في إتمام العمليات على الإنترنت باختلاف الأغراض التي تطلب بشأنها، ويمكنك تصوير أي شيء بالماسح الضوئي من خلال الضغط على علامة الإضافة واختيار الماسح الضوئي

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 28

أو الضغط على علامة الكاميرا مباشرة.

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 29

كتابة المذكرات

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 30

حيث هناك قسم خاص لملف يمكنك كتابة مذكراتك الخاصة بك بشكل متكامل من حيث الكتابة وإمكانية الإدراج.

ما السعة التخزينية للتخزين السحابي التي يوفرها التطبيق؟

يوفر تطبيق WPS سعة 1 جيجا للتخزين السحابي على الـ Cloud الخاص به

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 31

والتي يمكنك زيادتها لـ 20 جيجا عندما تقوم بشراء النسخة المدفوعة منه، والتي توافيك بالعديد من المميزات الإضافية على التطبيق كعضو مميز، والتي ستجدها في الصورة التالية:

WPS

لتحميل التطبيق على هواتف آيفون

شرح وتحميل تطبيق WPS Office للهواتف والكومبيوتر 32

The app was not found in the store. :-(

لتحميل التطبيق لهواتف أندرويد

WPS Office-PDF,Word,Excel,PPT

WPS Office-PDF,Word,Excel,PPT

السعر: Free

للتحميل للكومبيوتر

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المصدر الأصلي : عرفني

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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