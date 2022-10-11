شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور محركات كهربائية فريدة للأقمار الصناعية النانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد موسكو للطيران أن خبراءه تمكنوا من تطوير محركات كهربائية فريدة من نوعها للأقمار الصناعية النانوية، وجاء في بيان صادر عن المعهد، "المهندسون والخبراء التابعون للمعهد تمكنوا من تطوير محرك كهربائي مخصص للعمل مع أقمار CubeSat النانوية التي لا تتجاوز أبعادها (10/10/10) سم، ولايزيد وزنها عن 1.3 كلج".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تبعا للبيان فإن "المحرك الجديد ليس له نظير بين المحركات الشبيهة المحلية أوالأجنبية، ومعدل دفعه الإجمالي (نسبة استهلاك الطاقة أو الوقود بالنسبة للسرعة المطلوبة) يتفوق على معدل دفع المحركات الشبيه بعشر مرات تقريبا".

وأشار الخبراء في الجامعة إلى أن "معظم أقمار CubeSat الحالية غير مجهزة بمحركات دفع بسبب حجمها الصغير، ويتم إصالها إلى المدارات الأرضية عبر الصواريخ أو المركبات الفضائية، ووجود محرك في تلك الأقمار سيزيد من قدراتها بشكل كبير وسيوسع مدار عملها حول الأرض".

ومن جهته قال المهندس والخبير في المعهد، سفياتوسلاف جوردييف: "الأقمار الصناعية الصغيرة التي تعمل في مدارات الأرض تفقد ارتفاعها باستمرار بسبب عوامل الجاذبية، ووجود محركات في تلك الأقمار سيعالج هذه المشكلة، وسيزيد من عمر خدمتها الافتراضي في الفضاء".