شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الصناعى "غلوناس – كا" من الجيل الجديد يدرج على قائمة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرج القمر الصناعي "غلوناس – كا" الذي أطلق أمس من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري على الكاتالوج الرئيس للأجسام الفضائية الاصطناعية، حسبما نقلت RT.

ويقدم الكاتولوج خدمات لمنظومة مراقبة الفضاء الكوني التابعة للقوات الجو- فضائية الروسية، صرح بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية.

وقال الناطق إن أخصائيي مركز مراقبة الفضاء الكوني أدرجوا على الكاتالوج الرئيس للأجسام الفضائية معلومات عن وحدة التسريع "فريغات" والقمر الصناعي "غلوناس – كا" للملاحة الفضائية من الجيل الثالث، وقد باشر ضباط المركز بتحليل ومعالجة معلومات عن إحداثيات أجسام فضائية جديدة وغيرها من المعلومات.

يذكر أن الكاتالوج الرئيس للأجسام الفضائية عبارة عن قاعدة موحدة للمعلومات والاحداثيات عن كل جسم فضائي اصطناعي الأصل، ويخصص الكاتالوج لحفظ المعلومات المدارية والبصرية واللاسلكية التقنية والخاصة عن الأجسام الفضائية الاصطناعية المحلّقة على ارتفاعات تتراوح بين 120 كيلومترا و50000 كيلومتر، ويتضمن الكاتالوج معلومات عن 1500 مواصفة كافية للتنبؤ في حركة الهدف بدقة مطلوبة، بما في ذلك معلومات عن مداره ورقمه الدولي وموعد ومكان إطلاقه ونوعه ووزنه وما إلى ذلك.

يذكر أن أخصائيي المركز يقومون كل يوم بمعالجة 60000 قياس.

جدير بالذكر أن "غلوناس – كا" هو قمر ملاحة فضائية صناعي من الجيل الثالث، وتم تصميمه وتطويره في شركة " ريشيتنيوف" الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية للمعلوماتية.