شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة Google Pixel Watch ستحصل على ثلاث سنوات من تحديثات البرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Google عن أول ساعة ذكية لها Pixel Watch الأسبوع الماضي في حدث الأجهزة السنوي للشركة، حيث تتوفر Pixel Watch حاليًا في تسع دول وبسعر 349 دولارًا.

وأعلنت Google الآن أن Pixel Watch ستتلقى ما لا يقل عن ثلاث سنوات من التحديثات، وستبدأ فترة التحديث من الوقت الذي ستتوفر فيه الساعة الذكية على متجر Google في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أيضًا أن الجيل الأول من Pixel Watch سيحصل على تحديثات مضمونة للبرامج حتى أكتوبر 2025،وتذكر Google أن تحديثات البرامج ستشمل تصحيحات أمان وإسقاطات للميزات.

وقالت الشركة عبر صفحة الدعم "ستتلقى Google Pixel Watch تحديثات لمدة ثلاث سنوات على الأقل من وقت توفر الجهاز لأول مرة على Google Store في الولايات المتحدة، تتضمن تحديثات البرامج تحديثات أمان Google Pixel Watch، وقد تتضمن مجموعة الميزات وتحديثات البرامج الأخرى".

ميزات Google Pixel Watch

تتميز الساعة الذكية بزجاج مقبب دائري ثلاثي الأبعاد ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، تحتوي الساعة الذكية على زر يشبه التاج الرقمي والذي يمكن استخدامه للوصول إلى التطبيقات وغير ذلك الكثير.

كما تحتوي العبوات القابلة للارتداء المقاومة للماء على 32 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

وتأتي Google Pixel Watch بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة ويمكن شحنها بنسبة 50٪ في 30 دقيقة فقط، وتم تجهيز Google Pixel Watch بميزة طوارئ SOS لتنبيه المستجيبين للطوارئ أو جهات الاتصال الموثوقة، يتوفر اكتشاف السقوط أيضًا في Pixel Watch ولكن في العام المقبل فقط، يمكن لتطبيق ECG على Pixel Watch اكتشاف علامات الرجفان الأذيني (A-Fib).

وتقول Google أن تجربة Fitbit قد أعيد تصميمها بالكامل لـ Google Pixel Watch، سيحصل المستخدمون على 40 وضعًا للتمرين، وهناك نظام GPS مدمج وميزة تسمى Active Zone Minutes.