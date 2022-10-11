شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Coinbase تحصل على ترخيص سنغافورة بموجب قانون خدمات المدفوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت "Coinbase"، أكبر بورصة تشفير في الولايات المتحدة، إنها تلقت موافقة من البنك المركزى السنغافورى لتقديم خدمات الدفع في الدولة المدينة.

الموافقة المبدئية، التي بدأ البنك المركزي في منحها لشركات التشفير العام الماضي، تعني أن الأفراد والمؤسسات يمكنهم استخدام خدمات رمز الدفع الرقمي وأن الشركات ينظمها البنك المركزي بموجب قانون خدمات الدفع، وفقاً لموقع gadgets360.

وصفتها Coinbase بأنها معلم هام، وقالت في بيان إنها عززت وجودها في سنغافورة ولديها حاليًا ما يقرب من 100موظف في دولة جنوب شرق آسيا، حيث يشكل مهندسو المنتجات أكبر عدد من التعيينات.

وقال حسن أحمد، المدير الإقليمي لـ Coinbase لجنوب شرق آسيا: "إننا نعتبر سنغافورة سوقًا إستراتيجيًا ومركزًا عالميًا للابتكار.

تقدمت حوالي 180 شركة مشفرة بطلب للحصول على ترخيص مدفوعات تشفير إلى سلطة النقد في سنغافورة في عام 2020 بموجب نظام جديد، و سلمت سنغافورة 17 موافقة وتراخيصًا من حيث المبدأ بعد عملية العناية الواجبة التفصيلية التي لا تزال جارية.

ساعد نهج سنغافورة الترحيبي المركز المالي في جذب الشركات ذات الصلة بخدمات الأصول الرقمية من الصين والهند وأماكن أخرى في السنوات القليلة الماضية، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا في آسيا.

كانت هناك أيضًا حالات قليلة من تداعيات العملات المشفرة في دولة المدينة، بدأ صندوق التحوط "Crypto Crypto" ومقره سنغافورة Three Arrows Capital في التصفية في يونيو بعد أن عجز عن الوفاء بالتزامات بمئات الملايين من الدولارات.

تخطط سنغافورة لطرح لوائح جديدة ستجعل من الصعب على مستثمري التجزئة تداول العملات المشفرة.