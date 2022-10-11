شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد إيلون ماسك من مستثمر على تويتر بسبب عمليات الاستحواذ الاحتيالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك من قبل مستثمر على تويتر، وقال المستثمر إن أغنى شخص في العالم قام بشراء منصة التواصل الاجتماعي مرة أخرى، وهجماته العامة على الشركة كانت مصممة للتلاعب بسعر أسهمها، ويقول "جوزيبي بامبينا" مستثمر على تويتر، إنه عندما وافق ماسك الأسبوع الماضي على المضي قدمًا في شرائه لموقع تويتر، بالسعر المتفق عليه في الأصل، وأضاف: "اعترف أساسًا بأنه كان يخادع طوال الوقت" بشأن التراجع عن الصفقة.

تسببت التقلبات واتهامات ماسك بشأن تويتر في إغراق سعر سهمها، مما أضر بالمستثمرين، بينما كان يحسن موقف ماسك التفاوضي، وفقًا لشكوى الدعوى الجماعية الخاصة بالأوراق المالية التي تم رفعها أمس الاثنين في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، وفقاً لموقع gadgets360.

عرض ماسك شراء تويتر في أبريل مقابل 54.20 دولارًا للسهم، أو 44 مليار دولار، لكنه أعلن بعد ذلك أنه سينسحب من الصفقة بعد ثلاثة أسابيع.

شرع ماسك في الإدلاء ببيانات وإرسال التغريدات والانخراط في سلوك مصمم لإثارة الشك حول الصفقة ودفع سهم تويتر إلى الانخفاض بشكل كبير من أجل خلق نفوذ يأمل ماسك في استخدامه إما للتراجع عن الشراء أو إعادة التفاوض.

تمت مقاضاة ماسك سابقًا في نقاط مختلفة على طول الطريق في صفقة الاستحواذ على تويتر.