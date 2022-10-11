شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تصدير جهات الاتصال ونسخها احتياطيًا باستخدام حساب جوجل على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل مجموعة كبيرة من الميزات من خلال تطبيق جهات الاتصال الخاص بها لهاتف أندرويد الذكي، وبصرف النظر عن تخزين جهات الاتصال ، تتيح جهات اتصال جوجل أيضًا للمستخدمين الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي جهات اتصال لديهم على هواتفهم أو بطاقة SIM الخاصة بهم، وإذا فقدت جهات الاتصال المتوفرة على هاتفك بطريقة ما، فيمكنك دائمًا استعادة جهات الاتصال هذه إلى جهازك الجديد.



تصدير جهات الاتصال ومع ذلك ، إذا قمت بحفظ جهات الاتصال الخاصة بك في حساب جوجل الخاص بك، فسوف تظهر على الفور على هاتفك بعد تسجيل الدخول، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تصدير جهات الاتصال الخاصة بك إلى حساب جوجل آخر ، مما يجعل من السهل نقل جهات الاتصال الخاصة بك إلى جهاز مختلف. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:تصدير جهات الاتصال 1. افتح تطبيق جوجل Contacts على جهاز أندرويد الخاص بك.

2. اضغط على خيار Fix & Manage المتاح في الأسفل.

3. اضغط على زر تصدير إلى ملف.

4. حدد الحسابات التي تريد تصدير جهات الاتصال منها.

5. اضغط على خيار تصدير إلى ملف VCF.

تشغيل / إيقاف النسخ الاحتياطي التلقائي سيُطلب منك اختيار ما إذا كنت تريد إجراء نسخ احتياطي لبياناتك أم لا عند إعداد حسابك في جوجل لأول مرة على هاتفك المحمول، ويمكنك تغيير هذا الإعداد، سيحفظ جميع جهات الاتصال الخاصة بك في حساب جوجل الخاص بك ويمكنك استعادة جهات الاتصال الخاصة بك في أي وقت تريده في حالة حدوث أي ضرر.

1. افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك الذكي.

2. اضغط على إعدادات النظام.

3. اضغط على زر النسخ الاحتياطي.

4.قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي إلى جوجل Drive.