شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة نسخ علامات التبويب عبر Google Sheets.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك Google Sheets العمل على جدول بيانات يحتوي على ورقة واحدة أو أكثر عن طريق تقسيم الأوراق إلى علامات تبويب مختلفة، وعند العمل باستخدام الكثير من البيانات ، يمكنك تقسيم جدول البيانات إلى أوراق مختلفة للمساعدة في تنظيمه وتسهيل العثور على البيانات.

وقد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى نسخ المصنف بأكمله من جدول بيانات إلى آخر ، ولكن القيام بذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً إذا قمت بنسخ البيانات واحدًا تلو الآخر، ومع ذلك، يمكنك نسخ علامة تبويب العمل بالكامل من جدول بيانات إلى آخر باتباع بضع خطوات سهلة. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

1. افتح جدول بيانات Google على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على جهازك المحمول.

2. انتقل إلى اسم الورقة وانقر على القائمة المنسدلة المتوفرة المجاورة لها.

3. انقر فوق الزر "نسخ إلى" وحدد جدول البيانات حيث تريد نسخ علامة التبويب.

4. إذا كنت تريد نسخ علامة التبويب إلى جدول بيانات جديد، فانقر فوق الزر فتح جدول بيانات جديد.

5. إذا كنت ترغب في نسخ علامة التبويب إلى جدول بيانات آخر يعمل، فانقر على زر جدول البيانات الحالي.