تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تحصل على تنبيهات المطر والطقس السيئ على هاتفك الأيفون؟

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق Weather على أيفون جيد جدًا في الواقع، فهناك الكثير من الميزات التي يمكنك العثور عليها والتي ربما تكون معروفة لمعظم الناس، ومع ذلك، هناك ميزة غير معروفة على أيفون يمكن أن تساعدك على تجنب الوقوع في المطر أو حتى الظروف الجوية القاسية.ما هي الميزة؟

تسمى هذه الميزة "Next-hour precipitation" والتي ترسل تنبؤات وإشعارات هطول الأمطار إلى مستخدمي أيفون من خلال تطبيق Weather، حيث ان الميزة ليست جديدة في حد ذاتها ولكن تم إطلاقها في البداية فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.