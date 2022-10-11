شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تحصل على تنبيهات المطر والطقس السيئ على هاتفك الأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر
ما هي الميزة؟
تسمى هذه الميزة "Next-hour precipitation" والتي ترسل تنبؤات وإشعارات هطول الأمطار إلى مستخدمي أيفون من خلال تطبيق Weather، حيث ان الميزة ليست جديدة في حد ذاتها ولكن تم إطلاقها في البداية فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ومع ذلك ، فهو متاح الآن في المزيد من المناطق، وتوضح أبل أن المعلومات التي تستخدمها لإرسال الإشعارات إلى مستخدمي أيفون "يتم توفيرها بواسطة أبل باستخدام بيانات من خدمات الطقس الوطنية."
فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها للحصول على إشعارات المطر على أيفون
1. افتح تطبيق الطقس واضغط على أيقونة القائمة في الزاوية اليمنى السفلى.
2. اضغط على تمكين الإخطارات.
3. الآن ببساطة قم بالتبديل إلى خيار هطول الأمطار في الساعة التالية.
4. بعد ذلك ، سيتعين عليك السماح لتطبيق Weather باستخدام الموقع وستتلقى تنبيهات على أيفون بهطول الأمطار قبل ساعة أو نحو ذلك.
يتم إرسال تنبيهات الإخطارات على أساس موقعك، لذلك إذا كنت مسافرًا من مدينة إلى أخرى ، فسيتعين عليك تبديلها لمواقع فردية بشكل منفصل، الميزة غير متوفرة في جميع المدن / المناطق حتى الآن.