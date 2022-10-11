شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro وiPhone 14 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بالكشف عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالي - Pixel 7 و Pixel 7 Pro في حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكي الجديد بتصميم جديد ومحسّن ويدعي أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكي للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوي، يعد الهاتف الذكي أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا ويأتي مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة.

ومع هذا السعر والميزات القوية، سيواجه Google Pixel 7 Pro منافسة من Apple iPhone 14 Pro، حيث يعمل هاتف Apple iPhone 14 Pro الذي تم إطلاقه مؤخرًا على نظام تشغيل iOS 16 ويعد أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا.

Google Pixel 7 Pro

الشاشة: 6.7 بوصة.

المعالج: Tensor G2

نظام التشغيل: Android 13

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera

الكاميرا الأمامية: 10.8MP

iPhone 14 Pro

الشاشة: 6.1 بوصة.

المعالج: A16 Bionic

نظام التشغيل: iOS 16

الكاميرا الخلفية : 48-MP main camera, 12MP urtlawide, 12MP

الكاميرا الامامية : 12 ميجا بيكسل