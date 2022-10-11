شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تربح مايكروسوفت من Xbox Game Pass؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال مايكروسوفت تحاول إقناع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بالموافقة على صفقة اندماج Activision Blizzard، فيما كشفت الشركة العملاقة مؤخرًا عن نقاط بيانات محددة لتقديم حججها القانونية التي لم يتم مشاركتها علنًا حتى مع مساهميها.

ونظرًا لهذه المناقشات القانونية، فإن بيانات مايكروسوفت غير المعروفة سابقًا تشق طريقها الآن إلى المجال العام، وكشفت الشركة أيضًا عن الإيرادات المتحققة من Xbox Game Pass والتي تتجاوز التوقعات العامة.

أرباح مايكروسوفت من اشتراكات Xbox Game Pass

لاحظت الهيئة التنظيمية البرازيلية CADE (كما رصدها WindowsCentral) أن الإيرادات من اشتراكات Xbox Game Pass كانت 2.9 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يناير 2021. ويكشف التقرير أن هذه الإيرادات كانت 18٪ من إجمالي الإيرادات التي حققتها مايكروسوفت من الألعاب تلك السنة.

وخلال ذلك الوقت، ورد أن العدد الإجمالي لمشتركي Xbox Game Pass قد لامس علامة 18-19 مليون، ومع ذلك ، في يناير 2022، أكدت الشركة رسميًا أن Xbox Game Pass قد تجاوز علامة 25 مليون مستخدم والتي من المتوقع أيضًا أن تزيد الإيرادات النهائية.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الأرقام مأخوذة فقط من إصدارات وحدة التحكم في Xbox Game Pass ولا تشمل مستخدمي PC Game Pass، وعلاوة على ذلك، لم يتم ذكر توزيع أرقام الإيرادات هذه أيضًا، لذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الأرقام تمثل فقط الإيرادات من الاشتراك أو تشمل أيضًا تدفقات الإيرادات الأخرى مثل مبيعات المحتوى داخل اللعبة ومشتريات الألعاب والمعاملات الدقيقة.

ولم تذكر مايكروسوفت أيضًا مقدار ما تنفقه الشركة لتحقيق هذه الإيرادات، وفي الوقت نفسه، يشير الطلب المستمر على خدمات الاشتراك هذه إلى أن مايكروسوفت ستقدم اشتراكات Xbox Game Pass لفترة طويلة.