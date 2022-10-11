شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق جوجل أول هاتف ذكى قابل للطى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الهواتف الذكية القابلة للطي ارتفاعًا، ومن المتوقع الآن أن تدخل جوجل هذا السوق قريبًا، فوفقًا لتقرير عبر الإنترنت ، من المتوقع أن تطلق جوجل أول هاتف ذكي قابل للطي - Pixel Fold العام المقبل.

ووفقًا لـ Tipster Roland Quandt، من المتوقع إطلاق هاتف Pixel الذكي القابل للطي في الربع الأول من عام 2023، ويضيف التقرير أيضًا أن عملاق التكنولوجيا سيبدأ في تلقي شحنات اللوحات للهاتف الذكي في يناير من العام المقبل، ويقال إن الهاتف الذكي يعمل بنظام التشغيل Android 13.

مواصفات جوجل Pixel Fold على الأرجح

يقال إن جوجل لديها شاشة غطاء أصغر مقارنةً بـ Galaxy Fold 4، ومن المتوقع أن يأتي جوجل Pixel Fold بشاشة غطاء أصغر حجمها 5.8 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع أكبر، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف الذكي القابل للطي من جوجل بواسطة مجموعة شرائح Tensor الخاصة بالشركة.

وقال أيضًا أن الهاتف الذكي تخلى عن مستشعر Samsung GN1 بدقة 50 ميجابكسل والذي استخدمه العملاق التكنولوجي في سلسلة Pixel 6، وبدلاً من مستشعر Samsung، من المحتمل أن يحتوي هاتف جوجل الذكي القابل للطي على مستشعر Sony IMX363 بدقة 12.2 ميجابكسل، والذي من المفترض أيضًا أن يتم تضمينه في جوجل Pixel 6a.

ويُقال أيضًا أن جوجل Pixel Fold مزودًا بكاميرا Sony IMX386 فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل Sony IMX355s.