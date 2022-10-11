شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: وصول إنتاج السيارات الكهربائية لـ54 مليون وحدة بحلول 2029 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير حديث إن إنتاج السيارات الكهربائية العالمي سينمو بمتوسط ​​معدل نمو سنوي مركب (CAAGR) يبلغ 26%، مع أحجام تقترب من 54.1 مليون وحدة بحلول عام 2029.

ومن المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات EV Powertrain بمعدل CAAGR بنسبة 31 في المائة ليصل إلى 27.3 مليار دولار بحلول عام 2029، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Strategy Analytics.

وقال آصف أنور، المدير التنفيذي في شركة Strategy Analytics: "ستشكل أشباه الموصلات المطلوبة لإلكترونيات الطاقة أكبر سوق ، مع تسارع النمو بما يتماشى مع الدفع نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والتحرك نحو أشباه الموصلات ذات الأداء العالي والأكثر كفاءة وذات فجوة الحزمة العريضة".

ويتم إملاء الدفع نحو السيارات الكهربائية من خلال وعي المستهلك واللوائح الحكومية والتفويضات المتعلقة بتغير المناخ والحاجة إلى تقليل الانبعاثات وعكس آثار الاحتباس الحراري، وستكون السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات هي العامل المساعد لنمو الطلب على أشباه الموصلات.

ويشتمل الطلب على أشباه الموصلات على الأنظمة الرئيسية اللازمة لتشغيل مجموعات نقل الحركة الهجينة الخفيفة والهجينة الكاملة والهجينة الموصولة بالكهرباء والبطارية، وقال التقرير إن هذا يشمل أنظمة إدارة البطارية، ومحولات DC / DC، وعاكس الجر الرئيسي، والمحرك الكهربائي، وشاحن على متن الطائرة.

ووفقًا للتقرير، ستشكل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أكبر سوق لأشباه الموصلات ينمو بمعدل نمو سنوي يصل إلى 39% وستشكل 82 % من إجمالي فرص سوق أشباه الموصلات لمجموعة نقل الحركة في السيارة الكهربائية في عام 2029.