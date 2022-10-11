شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنتقل أبل إلى منفذ USB-C مع أيفون 15 بعد حكم الاتحاد الأوروبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتعين على أبل الآن تغيير الشاحن لأجهزة أيفون الخاصة بها من Lightning إلى USB-C وفقًا للقواعد الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي (EU)، وبحسب التقرير فأمام الشركة حتى خريف عام 2024 للامتثال للقاعدة الجديدة ، التي تفرض على كل مصنعي المعدات الأصلية تقديم منفذ شحن واحد لمعظم الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس وغيرها.

وقد يحصل أيفون 15 على منفذ شحن USB-C في العام المقبل ، ومع ذلك ، فإن هذا التحول قد يكون "مجرد فجوة مؤقتة حتى المستقبل اللاسلكي لشركة أبل."

حيث يدعي مارك غورمان من Bloomberg في رسالته الإخبارية الأسبوعية أن شركة أبل ستبدأ على الأرجح في الانتقال بالكامل إلى الشحن الاستقرائي على أيفون و iPad ، بما يتناسب مع أبل Watch ، في السنوات القليلة المقبلة، ويدعي Gurman أيضًا أن أبل قد تجد قريبًا تقنية يمكنها شحن أجهزتها لاسلكيًا، وفي عام 2019 ، اضطرت شركة أبل إلى إلغاء حصيرة شحن AirPower التي تم الإعلان عنها في عام 2017.

قد يكون عصر USB-C قصير الأجل

وقال "أعتقد أن عصر USB-C سيكون أقصر بكثير من عمر موصل iPod ذي 30 سنًا أو Lightning - على الأقل لأجهزة أبل المحمولة، فما زلت أعتقد أن مستقبل أبل هو اللاسلكي وأن بعض إصدارات حلم AirPower الذي تم إلغاؤه من عام 2017 ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف - قبل عقد من الآن "، وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل استخدمت موصل iPod ذي 30 سنًا و Lightning لما يقرب من عقد من الزمان لكل منهما.

وتبيع أبل حاليًا كبلات Lightning لأجهزة أيفون و AirPods وشواحن USB-C لجهاز iPad Pro (من 2018) و MacBook (من 2015) و MagSafe لساعة أبل Watch، ويقول Gurman أن أيفون 15 قد يحصل على USB-C في عام 2023 ويجب أن يحصل iPad على مستوى الدخول على المنفذ بحلول نهاية هذا العام. سيتعين أيضًا على أجهزة مثل AirPods (Pro و Max) و Magic Mouse و Magic Keyboard و Magic Trackpad إجراء التبديل.

يفرض الاتحاد الأوروبي استخدام USB-C لجميع الأجهزة الإلكترونية

في الأسبوع الماضي ، جعل الاتحاد الأوروبي الأمر إلزاميًا للشركات التي تصنع الهواتف والأجهزة اللوحية والكاميرات وسماعات الرأس والقارئات الإلكترونية ولوحات المفاتيح والفئران وأنظمة الملاحة المحمولة وأجهزة الألعاب المحمولة ومكبرات الصوت للتبديل إلى USB-C بحلول نهاية عام 2024 للمنتجات الجديدة، وقال الحكم أيضًا أنه بحلول ربيع عام 2026 ، يجب أن تحصل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضًا على منفذ شحن USB-C.

ووفقًا لغورمان ، تعرف أبل أن الانتقال إلى منفذ USB-C أفضل للمستهلكين ولكنها لا تريد "وضع سابقة سيئة" من خلال الموافقة علنًا على أن "الحكومة توجه خطط تطوير منتجاتها. تريد الشركة أن تكون قادرة على القول إنها قررت التحول إلى USB-C لأسبابها الخاصة ".