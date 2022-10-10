شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف أيفون SE المقبل من أبل سيضم شاشة LCD بقياس 6.1 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل الشهر الماضي أحدث سلسلة هواتف ذكية من iPhone 14، يبدو الآن أن شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها بدأت العمل على الجيل الرابع من هاتف iPhone SE الذكي.

وبدأت التسريبات والشائعات حول الهاتف الذكي بالظهور على الإنترنت، حيث يكشف تسريب جديد عبر الإنترنت أن الجيل الرابع من iPhone SE قد يحتوي على شاشة LCD مقاس 6.1 بوصة مع وجود شق في المنتصف.

ووفقًا لما أوردته MacRumours ، كشف محلل Display Supply Chain Consultants (DSCC) روس يونج أن الهاتف الذكي التالي iPhone SE قد يحتوي على شاشة LCD بحجم 6.1 بوصة، ويضيف أيضًا أن شركة آبل قد تطلق الهاتف الذكي في عام 2024.

كما يشير يونج إلى أن هناك احتمالية أن تقوم شركة آبل بتضمين ميزة Dynamic Island في iPhone SE القادم، وستكون ميزة Dynamic Island موجودة في جميع طرز iPhone الرئيسية المتاحة في ذلك الوقت ، لذلك هناك احتمالية أن يأتي الجيل الرابع من iPhone SE مع هذه الميزة.

ويكشف Young أيضًا عن أنه من غير المرجح أن يأتي طراز iPhone SE الذي لم يتم إطلاقه بعد مع FaceID، وهناك احتمالية ألا تقوم الشركة بتضمين Face ID وقد تستمر مع Touch ID، ويشير تقرير آخر عبر الإنترنت إلى أن iPhone SE 4 سيبدو مثل iPhone XR. هذا يعني أيضًا أن أبل ستتخلى أخيرًا عن عامل الشكل القديم لجهاز iPhone 8 ، وستتم إزالة الحواف السميكة وزر الصفحة الرئيسية القديم الجيد من iPhone SE 4 القادم.

وفيما يتعلق بمجموعة الشرائح ، فقد تلقى iPhone SE دائمًا أفضل ما تقدمه أبل، وعلى سبيل المثال ، يتم تشغيل الطراز الحالي لـ iPhone SE بواسطة مجموعة شرائح أبل A15 Bionic التي تعمل أيضًا على تشغيل سلسلة iPhone 15، ومع ذلك ، وفقًا للشائعات التي تدور حول بقاء iPhone 14 القادم على شريحة الجيل السابق ، فمن غير المرجح أن تقدم أبل أحدث شريحة مع iPhone SE 4 المشاع.