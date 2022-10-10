شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تغلق وضع القيادة Assistant Driving Mode والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإعلان عن ذلك في I / O 2019 ، وإثارة إعجاب المستخدمين في عام 2020 وإطلاقه رسميًا في العام الماضي، قامت Google بإغلاق لوحة معلومات وضع القيادة Assistant Driving Mode، حسبما ذكرت 9to5Google، حيث تمنح هذه الميزة المستخدمين تجربة Android Auto-lite على هواتفهم الذكية أثناء القيادة، وكانت بشكل فعال بديلاً لتطبيق Android Auto للهواتف الذكية.

ويعرض وضع Assistant Driving Mode صفحة بنمط الشاشة الرئيسية مع أعلى مساعد Google ومشغل الموسيقى وعناصر التحكم في مستوى الصوت أدناه وأزرار لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة، ويمكن الوصول إليه من "المساعد" بقول "مرحبًا Google، شغّل وضع القيادة" أو تثبيته على شاشتك الرئيسية.

وإذا كنت تخلط بين وضع Assistant Driving Mode وميزة خرائط Google التي تسمى أيضًاDriving Mode، فهذا أمر مفهوم، فبدلاً من التشغيل من المساعد أو الشاشة الرئيسية، يتم تشغيل إصدار خرائط Google من قائمة من أربع نقاط في أسفل اليمين عند بدء التنقل.

وبمجرد فتحه، يعرض صفًا من الرموز الكبيرة للمكالمات والرسائل وتطبيقات الوسائط التي يسهل رؤيتها والوصول إليها أثناء القيادة، وبغرابة، عند تشغيل هذا الوضع لأول مرة داخل الخرائط، فإنه يعرض تثبيت وضع القيادة الآخر على شاشتك الرئيسية.

وقالت جوجل لـ 9to5Google إن الشركة تغلق وضع مساعد القيادة لأنها لاحظت أن معظم الأشخاص كانوا يستخدمون إصدار الخرائط فقط.

ومع ذلك، ربما لم يعرف الناس حتى أن إصدار المساعد موجود بسبب ارتباك التسمية والتشابه بين التطبيقات، ربما يتعين على Google توضيح الموقف فيما يتعلق بالملاحة والترفيه للأشخاص الذين ليس لديهم Android Auto مدمجًا في سياراتهم، لأنه أمر محير للغاية.