شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يرفع الحد الأقصى للمجموعات إلى 1023 شخصاً بالإصدارات التجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتساب في رفع الحد الاقصي للمجموعة إلي 1023 شخصاً، حيث كان الحد الأقصى لمجموعة واتساب يبلغ 256 شخصًا وهو أمر مهم لمجموعات الأصدقاء والفصول الدراسية، وتم رفع هذا الحد الأقصى إلى 512 شخصًا مؤخرًا، ولكن واتساب على وشك مضاعفته مرة أخرى ويسمح لك بإجراء محادثات جماعية مع أكثر من ألف عضو.

وفقًا لـ WABetaInfo ، يقوم واتساب بنشر القدرة على إنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 1024 شخصًا إلى الإصدارات التجريبية، وهذا يعني أنه لا يتم طرحه على نطاق واسع، لكن قيلًا من الناس يحصلون على سعة المجموعة الموسعة، ويتم طرح الميزة على كل من أجهزة أندرويد و أيفون.

قد يبدو إضافة أكثر من ألف شخص إلى دردشة جماعية عبر واتساب أمرًا سخيفًا، خاصة وأن هذا يأتي بعد أشهر فقط من مضاعفة واتساب بالفعل من 256 إلى 512 شخصًا قبل أشهر فقط، ولكن المنافس Telegram يسمح بالفعل لما يصل إلى 200000 شخص بالانضمام إلى نفس الدردشة الجماعية، وفقاً لموقع androidpolice.

يعد وجود الكثير من الأشخاص في محادثة جماعية أكثر فائدة لأغراض تتعلق بالمؤسسات أو البث حيث تريد إرسال المعلومات إلى الكثير من الأشخاص ولكن ليس بالضرورة أن تطلب منهم الرد، ويعمل واتساب أيضًا على أدوات لإدارة هذه المجموعات الأكبر مثل نظام الموافقة على طلب الانضمام اليدوي.