شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرازيل تصل إلى مستوى قياسى فى عدد الشركات التى تمتلك أصولًا مشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البرازيل على ما يبدو طفرة في مستثمري التشفير المؤسسي، وقد أوضحت أحدث النتائج التي توصلت إليها هيئة الضرائب في البرازيل "RFB"، من خلال أحدث نتائجها، في الوقت الحالي، حيث كشف التقرير أن 12053 شركة تمتلاك عملة مشفرة في البرازيل.

ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة ستة في المائة عن 11360 شركة أعلنت عن امتلاكها للعملات المشفرة في شهر يوليو من هذا العام، وتم الكشف عن هذا التطور في وقت بلغ فيه معدل التضخم في البرازيل أعلى مستوى له في 26 عامًا عند 12.1٪ في أبريل، وفقاً لموقع gadgets360.

البيتكوين ، تليها إيثر، هما أكثر العملات المشفرة شيوعًا التي تحتفظ بها الشركات البرازيلية، بينما ارتفع عدد الاستثمارات المؤسسية في قطاع التشفير بالبرازيل، يبدو أن قيمة إجمالي الإعلانات قد انخفضت بشكل ملحوظ.

في أغسطس، انخفضت هذه الاستثمارات إلى 2.1 مليار دولار من رقم يوليو البالغ 3.4 مليار دولار.

كانت إيثر أكبر قيمة تم تداولها، حيث تم نقل أكثر من 1.42 مليار دولار عبر ما يقرب من 80 ألف معاملة في أغسطس، بمتوسط ​​17500 دولار تقريبًا لكل معاملة، وفقًا لتقرير CoinTelegraph.

وأظهر سكان البرازيل مرارًا وتكرارًا ميلهم نحو تجربة قطاع الأصول الرقمية الافتراضية.

وفي محاولة لضمان سلامة مستثمري العملات المشفرة، أطلق مكتب النيابة العامة في المنطقة الفيدرالية في وسط غرب البرازيل وحدة تحقيق خاصة لمنع والتحقيق ومعالجة جرائم التشفير.

تركز البرازيل بشكل كبير على فرض الغرامات والعقوبات ذات الصلة لأولئك الذين يسيئون استخدام العملات المشفرة لأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال والاحتيال وجرائم ذوي الياقات البيضاء الأخرى، كجزء من قوانين التشفير.