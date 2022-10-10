شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق القمر الصناعى ASO-S لدراسة الشمس والطقس الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق القمر الصناعي المعروف باسم المرصد الشمسي المتقدم القائم على الفضاء(ASO-S) ، من فوق صاروخ لونج مارش 2D يوم السبت الماضي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في منغوليا الداخلية.

تم نشر المركبة الفضائية ASO-S الملقبة بـ Kuafu-1، على اسم عملاق في الأساطير الصينية طارد الشمس، بنجاح في مدارها المستهدف، وهو مسار متزامن مع الشمس على بعد حوالي 450 ميلاً (720 كيلومترًا) فوق الأرض، وفقاً لموقع space.

تم اقتراح مهمة ASO-S لأول مرة من قبل مجتمع الفيزياء الشمسية الصينية في عام 2011، وفقًا للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، وسيستخدم المسبار الذي يبلغ وزنه 888 كيلوجرامًا، لدراسة المجال المغناطيسي للشمس والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلي (CMEs)، وهي رشقات ضخمة من البلازما شديدة تنطلق بعيدًا عن الشمس بملايين الأميال في الساعة.

ترتبط التوهجات الشمسية ب CMEs ، وكلاهما يمكن أن يؤثر علينا هنا على الأرض، ويمكن أن تولد CMEs القوية عواصف مغنطيسية أرضية يمكن أن تعطل شبكات الطاقة والاتصالات اللاسلكية ونظام الملاحة GPS كتأثير جانبي مخفف، يمكن أن تزيد الكتل الإكليلية المقذوفة أيضًا الشفق القطبى.

يهدف ASO-S إلى إجراء عمليات رصد متزامنة للتوهجات، لفهم روابطها وآليات تشكيلها، كما كتب مسؤولو CAS في وصف المهمة، ستدرس المركبة الفضائية أيضًا كيفية نقل الطاقة عبر طبقات مختلفة من الغلاف الجوي للشمس، وكيف يتأثر التوهج وتطور CME بالمجال المغناطيسي الشمسي.

تم تصميم ASO-S للعمل لمدة أربع سنوات على الأقل وتوليد حوالي 500 جيجا بايت من البيانات يوميًا، قد ينتهي الأمر بهذه المعلومات إلى تطبيقات عملية كبيرة؛ يسرد شرح CAS كهدف مستهدف "مراقبة الانفجارات الشمسية وتطور المجال المغناطيسي لتسهيل التنبؤ بطقس الفضاء وحماية الأصول القيمة في الفضاء."