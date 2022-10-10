شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح خدمة الاشتراك المدفوع فى WhatsApp beta بالإصدار التجريبى للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن "WABetaInfo أعضاء البرنامج يمكنهم الوصول إلى قائمة Premium، حيث توجد جميع الميزات الإضافية، وفقاً لموقع gadgets360.

سيتم تخصيص الاشتراك المميز للشركات، مما يعني أن معظم الميزات المدفوعة لن تكون مفيدة بشكل خاص للمستخدم العادي، وبدء تشغيل روابط مكالمات واتساب، واختبار مكالمات الفيديو الجماعية المكونة من 32 عضوًا، وبحسب ما ورد، يمنح الحساب المتميز المستخدمين رابط اتصال قابل للتخصيص إلى واتساب الخاص بهم، والذي يمكن تغييره مرة كل ثلاثة أشهر.

ومن المفترض أن تكون طريقة أسهل للعملاء للعثور على عمل معين بدلاً من كتابة رقم هاتف، ويحتوي Telegram على ميزة مماثلة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة رابط اتصال مباشر مع الآخرين.

وسيسمح الإصدار المدفوع من التطبيق أيضًا بما يصل إلى 10 أجهزة متصلة في نفس الوقت بنفس الحساب، بهذه الطريقة يمكن للموظفين الاتصال وإدارة حساب الأعمال، ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركًا.

نظرًا لأن الإصدار لا يزال في مرحلة تجريبية، لم يتقدم وتساب ببيان رسمي أو إعلان رسمي، وبالتالي فإن سعر خدمة الاشتراك الجديدة أو تاريخ إطلاقها غير معروف حتى الآن.