شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعزز روح الابتكار عند الشباب لمواجهة التحديات المجتمعية.. إنتاج برنامج "بذور من أجل المستقبل".. تطبيق ذكى لمساعدة مرضى ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزيز الابتكار عند الشباب للتغلب على العقبات المجتمعية عبر التكنولوجيا

التكنولوجيا والشباب.. رابطة وثيقة تضمن مستقبل أكثر استدامة

مبادرات تمكين الشباب مفتاح التنمية المستدامة



ارتبطت التكنولوجيا بالشباب على نحو وثيق، فهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، وفي ظل العصر الرقمي، يتمتع الشباب بتوافر هائل للإمكانيات التي تمكنهم من تطوير ابتكارات تسهِّل من الحياة المعيشية.

وبفضل هذا الارتباط بين التكنولوجيا والشباب، تمكن فريق من الطلاب يدعى "SIVA" من تطوير تطبيق يساعد مرضى "ألزهايمر" الذي يصيب ما يزيد على 55 مليون شخص، وفقا لبيانات المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر، ويسبب ضررًا لمهاراتهم الدماغية والاجتماعية، ناهيك عن الضرر النفسي الواقع على المحيطين بهم.

تقول سارة علاء، عضو الفريق وهي خريجة كلية الحسابات والمعلومات بجامعة بنها وطالبة في مبادرة "بناة مصر الرقمية"، أنها تسعى إلى تعزيز خبراتها المعرفية ومهاراتها في الابتكار بغرض تحقيق حلمها المتمثل في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع من حولها.

هواوي تساهم في تحقيق أحلام الشباب

قبل شهر واحد من تخرج "سارة علاء" في مبادرة بناة مصر الرقمية وحصولها على الماجستير، أتيحت لـها فرصة المشاركة في برنامج هواوي الرائد "بذور من أجل المستقبل"، وهو إحدى برامج الشركة العالمية التي تنظمها في مصر مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ بغرض تمكين الشباب وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم، حيث تعد هواوي إحدى شركات التكنولوجيا المشاركة بقوة في مبادرة "بناة مصر الرقمية".

بذور من أجل المستقبل

يعتمد مستقبلنا على شباب الحاضر، لذا تبادر هواوي بتبني مبادرات عدة من شأنها بناء قدرات الشباب وتمكينهم من أحدث التقنيات لبناء مستقبل أكثر استدامة وأفضل من حيث الحياة المعيشية.

يعد برنامجها الرائد "بذور من أجل المستقبل" إحدى برامج منظومتها المتكاملة لبناء القدرات، والذي يوفر للشباب مواد تدريبية عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، علاوة على برامج في القيادة وتطوير الذات لتمكينهم من مواجهة التحديات وتعزيز العمل الجماعي بين الطلاب من مختلف الدول، بجانب أنشطة التبادل الثقافي والمعرفي.

أطلقت هواوي برنامجها الرائد في مصر عام 2015، واحتفلت مؤخرًا بتخريج الدفعة الثامنة من البرنامج؛ حيثما ساهمت هواوي في تأهيل العديد من الشباب لسوق العمل وتمكينهم من الأدوات الرقمية. كان من بين خريجي الدفعة الثامنة طلاب من مبادرة "بناة مصر الرقمية" ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC ، ومجموعة من الطلاب المتفوقين من الجامعات المصرية المشاركين في مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ICT Competition".

في حفل تخرجه من البرنامج، يقول "طارق يوسف" أحد الطلاب المشاركين في برنامج "بذور من أجل المستقبل" إن فريقًا من شركة هواوي تمكن من الوصول إليه في جامعته للتعريف بمنظومة هواوي لبناء القدرات ومسابقتها التكنولوجية العالمية؛ عندها اشترك "طارق" في مسار الشبكات، وبفضل المواد التدريبية المنظمة والمدربين المؤهلين؛ تمكن من الحصول على شهادات عالمية في مجاله مثل HCIA وHCIP وHCIE، أهلته للحصول على فرصة عمل في شركة هواوي.

من خلال مشاركتها في البرنامج الذي نظمته شركة هواوي على مدار 8 أيام، تمكنت "سارة علاء" وفريقها المكون من 12 طالبًا من الحصول على دورات تدريبية عملية مكثفة في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها الذكاء الاصطناعي والحوسبة، وغيرها.

الأهم كان حصولها على تدريبات مخصصة من شأنها مساعدة سارة وغيرها من طلاب البرنامج في المساهمة في إحداث تنمية مجتمعية باستخدام أحدث التقنيات وتوظيفها لحل التحديات اليومية التي تواجه المجتمع.

كانت هذه فرصة أمام فريق "SIVA" لتحقيق حلمهم المتمثل في تطوير تطبيق ذكي لتحسين الحياة اليومية لمرضى ألزهايمر عبر مساعدتهم في أنشطتهم اليومية وضمان وسائل سلامتهم الشخصية باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.

تقدم فريق "SIVA" بفكرة تطبيقه في مسابقة "Good4Tech" التي نظمتها هواوي على هامش البرنامج، وفاز بالمركز الأول بالمسابقة في مصر، ليبدأ الفريق أولى خطواته في تسخير التكنولوجيا التي درسوها للتغلب على أحد التحديات التي تواجه العديد من الأسر في مجتمعنا.

تطبيق SIVA لمساعدة مرضى ألزهايمر

لخفض حدة التطور السريع لمرض ألزهايمر، يجب اكتشافه في مراحله الأولى. فقد تبدأ المراحل الأولى للإصابة بالمرض عند سن 40 عامًا، لكن اكتشافها يكون أمرًا صعبًا سواء للمريض نفسه أو لمرافقيه قبل 10 – 15 عامًا، وعند إهمال مثل هذه الأعراض من دون تدخل طبي، يبدأ التدهور السريع للدماغ وقدراته.

وهنا تأتي فكرة تطبيق "SIVA" الذي يتمثل في كونه روبوت محادثة (Chatbot)، وهو مساعد ذكي يمكن من خلاله اكتشاف أعراض مرض ألزهايمر مبكرًا في مراحله الأولى قبل تفشيه، وإرسال تقرير بها إلى الطبيب المختص، وذلك من خلال تحليل بيانات المريض اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وغيرها من التقنيات الحديثة.

إلى جانب ذلك؛ يقترح التطبيق مجموعة من الأنشطة والألعاب على المريض لتنشيط مهاراته العقلية وذاكرته، كما يمكن يستهدف ضمان سلامة المرضى من استشعار المخاطر المحيطة بهم وإرسال إنذار سواء إلى ذويهم أو إلى الطبيب المختص لتفادي حدوث كوارث محتملة.

يعد هذا التطبيق مثالًا ناجحًا على نتائج تمكين الشباب من خلال التكنولوجيا عبر المبادرات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل شركة هواوي وبرامجها لبناء قدرات الشباب. لذا فإننا بحاجة إلى مزيد من هذه المبادرات لبناء مصر الرقمية باقتصاد رقمي قوي يستند إلى المعرفة عبر تأهيل الشباب للمستقبل الرقمي وتمكينه من أحدث الأدوات التكنولوجية للحاق بركب عصر الرقمنة.