شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض جديد فى سعر البيتكوين خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر سعر البيتكوين في التداول ضمن نطاق ضيق نسبيًا مؤخرًا، رغم تهديد سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقيم الأصول الخطرة، حيث انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 0.1% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتنخفض الي 19،440 دولارًا عبر التبادلات العالمية.

أظهر إيثر، أكبر رمز مميز للعقود الذكية، عدم مشاركة المستثمرين، وهو ما يمكن تفسيره من خلال أحجام التداول المنخفضة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفع إيثر حاليًا بنسبة 0.39 في المائة تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستمر في التداول في نطاق 1،350 دولارًا أمريكيًا عبر البورصات العالمية، وفقاً لموقع gadgets360.

يكشف احد متتبعي أسعار العملات المشفرة، أن معظم العملات الرقمية الرئيسية قد بدأت الأسبوع بمكاسب طفيفة مع ارتفاع القيمة السوقية للعملات المشفرة أيضًا بنسبة 0.78% حتى وقت متأخر من يوم الأحد وبداية يوم الاثنين.

يوضح إدول باتيل، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة الاستثمار المشفرة، أن البيتكوين تمكنت من العثور على بعض الاستقرار فوق 19000 دولار، حيث يرجع التباطؤ في سعر البيتكوين إلى عودة المستثمرين إلى مزيد من الحذر على مستوى الاقتصاد الكلي، وزادت هيمنة البيتكوين في السوق إلى 41% من 39% في سبتمبر، وهذا يشير إلى أن المشاركين في السوق يختارون البيتكوين على العملات المشفرة الأخرى، إذا كان بإمكان المشترين الاحتفاظ بالمبادرة المكتسبة، فقد نرى قريبًا تداول البيتكوين فوق منطقة 19600 دولار، ولكن إذا فقد المشترون السيطرة على علامة 19000 دولار، فيمكن للمرء أن يتوقع انخفاضًا حادًا.

ثاني أكبر عملة مشفرة، إيثر، شوهدت تتداول فوق مستوى 1300 دولار في الأسبوع الماضي، يحاول سعر إيثر الارتداد من خط اتجاه الدعم الخاص به، وقد يتماسك السعر على الأرجح لبضعة أخرى.