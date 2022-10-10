شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستكون صناعة الإعلانات فى الفضاء؟.. تحتاج تكلفة 65 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشاهد الشخص العادي بالفعل ما يصل إلى 10000 إعلان في اليوم، ولكن هناك مكان واحد لم يدخله الإعلانات بعد، وهو الفضاء، حيث تفحص دراسة أجراها باحثون روس الاستثمارات التكنولوجية والمالية المطلوبة لإرسال الإعلانات إلى كل الأرض لبضعة أشهر باستخدام كوكبة تصل إلى 50 قمراً صناعياً صغيراً تدور حول الكوكب.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدر الباحثون أن الأمر سيكلف حوالي 65 مليون دولار وسيتطلب ما يزيد قليلاً عن أربعة عشر قمرًا صناعيًا بحجم حقيبة البقالة الورقية الكاملة في ما يُعرف باسم المدار المتزامن مع الشمس، مما يعني أنهم سيكونون دائمًا في ضوء الشمس المباشر كما هم تمر حول الأرض.

وسينشرون في المدار عاكسات كبيرة يمكنها ارتداد ضوء الشمس نحو الأرض، ويمكن للأقمار الصناعية إعادة ترتيب نفسها في أشكال مختلفة لتشكيل شعارات أو رسومات بسيطة، ويمكن أن تتطور هذه الأشكال مع مرور الوقت المرئي لها أو حتى تغيير المعلنين بين المدن.

تقول الدراسة التي نُشرت في مجلة Aerospace: "ستعتمد مهمة الإعلان الفضائي طويلة المدى على نظام أقمار صناعية معقد يدور حول الأرض ويظهر صورًا بالبيكسل للمراقبين على الأرض".

كما أنه في هذه الحالة، يظهر الإعلان على شكل كوكبة من النجوم الاصطناعية الساطعة التي تشكلت في صورة يمكن ملاحظتها في سماء الليل الصافية لعدة دقائق.

وأصبح تطوير مثل هذه المهمات نقطة اهتمام لعدد قليل من الشركات الناشئة في مجال الفضاء لأن هذا النهج يوفر تغطية عالمية للأرض، وبالتالي يسمح بعرض إعلان لمناطق ذات طلب مرتفع عدة مرات.

كما أن الإعلان عن الفضاء، الذي كان موضوع نقاش ويمكن أن يستحضر رؤى لمستقبل بائس بين الجمهور، تم فحصه في الغالب من منظور الأحداث لمرة واحدة.

ويذكر الباحثون الشعارات الموجودة على صاروخ متجه إلى الفضاء أو توصيل طعام يحمل علامة تجارية إلى محطة الفضاء الدولية.

توضح الدراسة أيضًا أن صافي الدخل من اللوحات الإعلانية الفضائية يمكن أن يصل إلى 111 مليون دولار، وبافتراض عرض عشرين إعلانًا، فإن هذا يصل إلى 4.6 مليون دولار لكل إعلان، ووفقًا لـ ESPN، دفع بعض المعلنين 7 ملايين دولار لكل بقعة لإعلانات Super Bowl هذا العام، وكانت هناك محاولات أخرى لمزيد من الدعاية الفضائية طويلة المدى.

تشير الدراسة إلى أن معظم التكلفة ستغطي تصنيع الأقمار الصناعية (48.7 مليون دولار) ، والاختبار والدعم والهندسة (11.5 مليون دولار) وكذلك الإطلاق نفسه (4.8 مليون دولار).

أما عن ما إذا كان الإعلان الفضائي يصبح حقيقة أم لا، فهذا عتمد على أهواء الشركات مثل سبيس إكس إيلون ماسك، التي نشرت آلاف الأقمار الصناعية لتوفير الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية.