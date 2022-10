شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل عن مستقبل الأفلام فى الفضاء وتصوير توم كروز بمدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت دونا لانجلي، رئيسة مجموعة Universal Filmed Entertainment Group، عن رغبتها لإرسال الفنان توم كروز إلى مدار حول الأرض لصناعة فيلم إثارة في الفضاء تم الاتفاق عليه في الأصل في عام 2020 من جانب كروز والمخرج دوج ليمان.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تدور القصة الأساسية للفيلم في السماء عبر صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية حيث يحالفه الحظ إكمال مسيرة خطيرة في الفضاء لإنقاذ الكوكب.

ولا يزال هذا الفيلم في مراحل التطوير، ولكن إذا حصل على الضوء الأخضر من Universal، فإن كروز سيضيف تمييزًا بأنه "أول مدني يقوم بالسير في الفضاء خارج محطة الفضاء "لمسيرته المهنية.

ولعل كروز، الذي روى الفيلم الوثائقي IMAX 2002 "Space Station 3D"، غامر بدخول عالم الخيال العلمي عدة مرات في حياته، ومن أبرزها أعمال المخرج كاميرون كرو "Vanilla Sky" و"Minority Report" و"War of the عوالم للمخرج ستيفن سبيلبرج، "Oblivion"، من إخراج "Top Gun: Maverick's" Joseph Kosinski، و"Edge of Tomorrow" الذي عمل فيه مع Liman، المخرج نفسه الذي اقترح بجرأة إرسال كروز إلى الفضاء.

وعلى الرغم من أن إرسال كروز خارج حدود الجاذبية خارج المحطة الفضائية يعد اقتراحًا محفوفًا بالمخاطر يتطلب بعض سندات التأمين الباهظة التي قدمتها شركة Universal وSpaceX التابعة لشركة Elon Musk و NASA، يبدو أنها على فكرة طموحة وسيتم تنفيذها في الفضاء قريبا.