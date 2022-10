شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الإختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 الشهر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرز في السلسلة تشمل - iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus ، كانت الطرز الثلاثة الأخرى متاحة للشراء في سبتمبر نفسه.

واعتبارًا من 07 أكتوبر 2022، أصبح iPhone 14 Plus متاحًا أيضًا للشراء، لكن قبل أن تخطط لشراء iPhone 14 Plus ، يمكنك متابعة المقارنة بين أسعار ومواصفات طرازي iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Plus.

وعلاوة على ذلك، فإن الأبعاد والاتصال وذاكرة الوصول العشوائي لكلا الطرازين هي نفسها، ومع ذلك، فهي تختلف من حيث الكاميرات الخلفية، وتوافر الألوان، وعمر البطارية، والأسعار.





ما هو حجم شاشة iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max؟ يتميز كل من iPhone 14 Pro Max وiPhone 14 Plus بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة، ومع ذلك، فإن أسعار كلا النموذجين مختلفة.