شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصفة ترابية تؤثر على توليد الطاقة لمسبار ناسا على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تموت مهمة InSight التابعة لناسا موتًا بطيئًا، حيث يقوم المسبار الذي يقع فى منطقة إليسيوم بلانيتيا في المريخ، بجمع المزيد والمزيد من الغبار بشكل تدريجي والذي كان يحجب ألواحه الشمسية، مع تراكم الغبار، تقل كمية الطاقة التي يمكن أن تولدها الألواح.

وتم تسريع هذا الانزلاق البطيء بسبب عاصفة ترابية هائلة حديثة ألقت المزيد من الغبار في الهواء، لا يعني هذا فقط المزيد من الغبار على الألواح الشمسية، ولكن كمية الغبار في الغلاف الجوي تحجب أيضًا الكثير من ضوء الشمس، مما يقلل من توليد الطاقة للألواح الشمسية بشكل أكبر.

التراجع التدريجي لتوافر الطاقة والنهاية القادمة للمهمة ليست مفاجأة لفريق المهمة، الذي كان يستعد لذلك طوال هذا العام بحسب موقع Digitartlends.

وساعدت المحاولات الإبداعية السابقة لمواصلة المهمة، مثل جعل المسبار يأخذ دشًا غبارًا على إطالة عمره، لكن مستويات الطاقة انخفضت الآن إلى 275 واط / ساعة فقط لكل يوم على كوكب المريخ أثناء العاصفة الترابية.

وقال مدير مشروع InSight، تشاك سكوت من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في بيان "نحن الآن في الطابق الأرضي"، "إذا تمكنا من التغلب على هذا، فيمكننا الاستمرار في العمل حتى الشتاء - لكنني سأقلق بشأن العاصفة القادمة التي تأتي."

وتتمثل المهمة الرئيسية لمركبة الهبوط InSight في استخدام مقياس الزلازل لاكتشاف المستنقعات، مثل الزلازل هنا على الأرض، يعاني المريخ أيضًا من الهزات الأرضية.

وعلى الرغم من أنه على عكس الأرض، لا يحتوى المريخ على صفائح تكتونية، لذلك هناك جدل مستمر حول أسباب هذه الزلازل بالضبط.

ولكن مهما كان السبب، فقد تمكنت InSight من تسجيل العديد من هذه الأحداث، بما في ذلك الزلزال الوحشي في وقت سابق من هذا العام والذي كان أقوى زلزال تم اكتشافه على كوكب آخر، ورصدت البعثة أيضًا صوت نيزك يضرب الكوكب والتقط صوت الرياح على المريخ.

وتعمل أداة مقياس الزلازل من InSight لبعض الوقت على مدار الأشهر القليلة الماضية، ولكن مستويات الطاقة الآن منخفضة للغاية بحيث لا يمكن الاستمرار في العمل حتى في هذا الجدول الزمني المخفض لأكثر من بضعة أسابيع، لذلك سيتم إيقاف تشغيل مقياس الزلازل لمدة أسبوعين، على أمل أن يكون من الممكن إعادة تشغيله إذا تحسنت الظروف.